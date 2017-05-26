比尔盖茨开列2017年暑假阅读书单

美国有了一位新任阅读总监。 鉴于唐纳德•特朗普总统不怎么看书，慈善家、微软公司联合创始人比尔•盖茨如今自然地成了贝拉克•奧巴马和奥普拉的接替者。
盖茨为这个暑期推荐了几本新书，其中包括三本回忆录、一本关于人类的大部头著作以及一本绝世小说。他这次选择的书故事性很强，有的很富于感情色彩，与他经常推荐的那些只有书呆子们才爱看的书大相径庭。
《生来有罪》(Born a Crime)， 特雷弗•诺厄著
笑星、《每日秀》主持人特雷弗•诺厄回忆称，他的童年就是一名白人男子和一名黑人女子在南非种族隔离时代实施犯罪的产物。这本书越本上是对他的母亲的颂扬，那是一位强悍且具有独特思维的女性。
盖茨写道:“长期以来我一直都是《每日秀》的粉丝，我非常喜欢读这本回忆录……在孩提时代，诺厄不断发现，在与其他人建立联系方面，语言比肤色更具影响力。
《心》(The Heart),迈利斯• 德克朗加尔著
这本小说讲述的是24小时里围绕一台手术发生的故事。一位在车里遇害的少年要把心脏移植给一名奄奄一息的妇女。原著是用法文写的，书中汫述了家属、医生和护士的生活。盖茨写道：“德克朗加尔在这本书里对悲痛的探究更接近于诗作的风格。”盖茨说他被书中的语言深深吸引。他说:“这本书让我想到的最多的就是弗拉茲米尔•纳博科夫了。书中的语句丰富而饱满，这样的句子延绵不断，有些句子会占据一整段……有很多单词我都不知道，为此我查了很多次字典。”
《乡下人的悲歌》XHilMly EI-万斯著
《乡下人的悲歌》意外成为 2016年美国文学畅销书。这本回忆录讲述的是一名白人穷孩子在“锈带”长大，后来就读东海岸一家精英法学院的故事。盖茨说:“这本书对造成贫困的一些复杂的文化和家庭问题有独到的见解。这本书的真正魅力在于故事本身以及万斯讲述故事的勇气。”盖茨写道:“尽管这本书没有使用大量数据，我读后对文化和家庭问题等造成贫困的多层面动因有了新的领悟。”
《未来简史》(人Brief History of Tomorrow), 尤瓦尔 • 诺厄•哈拉里著
哈拉里是《人类简史》(八 • Brief History of Humankind) 一书的作者，该书被盖茨列入去年暑期推荐书目。哈拉里如今又一本新作，该书旨在探求人类极端改变地球生命规则后将要面临的局面。哈拉里指出，人类朝极乐、永生和尽善尽美等目标取得的进展必定会有失公 平——一些人会实现飞跃，另有很多人会被落在后面。”盖茨坦言:“我也认为，创新在不魄， 但它并不会自动惠及所有人，但盖茨对哈拉里的一个重要观点持异议。盖茨认为，不公平不是必然的，拥有资源的人可为弥补这方面的差距发挥有益作用。
《充实的一生：90岁感悟》 (A Full Life: Reflections at Ninety),吉米•卡特著
这位前美国总统是一位多产作家。90岁高龄的他回顾了自己的一生。卡特在书中写到家庭生活，他的遗憾之处以及深刻影响其人生轨迹的重大决定。盖茨读此书是为了与卡特及其夫人罗莎琳会面做准备。他说:“这本书有助于你了解卡特在佐治亚州农村的成长经历——家里 既没有自来水也没有电——是 如何影响他的白宫岁月的。” 他还说：“虽然书中的大多数故事都发生在几十年前， 但在公众对国家政治人物及体制信心不足的这个时代，这本书让人感觉正合时宜。”
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