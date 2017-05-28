7国集团声明提及东海南海 中国表示强烈不满

路透社报道，中国对7国集团声明中所提到的东海和南海问题表示“强烈不满”，并要求7国集团停止不负责任的言论。
7国集团于周六（27日）发表联合声明，表示对东海和南海的情况表示担忧，并呼吁“有争议岛礁”非军事化。
该声明的一段文字写道：“我们重申我们的承诺，以基于国际法，包括联合国海洋法公约（UNCLOS）所反映的原则，来维持海洋领域中以规则为基础的秩序，以及通过外交和法律途径，包括仲裁，来和平解决海洋争端。我们仍然对东海和南海的局势感到担忧，并强烈反对任何可能加剧紧张局势的单方面行动。我们敦促各方追求有争议岛礁的非军事化。”
中国外交部发言人陆慷今日表示：“我们注意到有关情况，对七国集团峰会声明假借国际法名义对东海和南海问题指手划脚表示强烈不满。
“中方在东海、南海问题上的立场是明确的、一贯的，中方始终致力于同直接有关当事国通过谈判磋商妥善管控和解决有关争议，推进各领域的合作，共同维护东海和南海的和平稳定，维护航行和飞越自由以及海上航道安全。
“我们希望七国集团和域外国家认清形势，恪守在有关争议问题上不持立场的承诺，充分尊重本地区国家管控争议的努力，停止发表不负责任的言论，为本地区的和平稳定发挥建设性的作用。”
路透社指出，中国与日本对东海一群无人居住的岛屿有着主权争议。在南海方面，中国也与文莱、马来西亚、菲律宾、越南、台湾存在主权争议。
此前，美国曾批评中国在南海的造岛和军事化活动，并担心这些活动这能限制航行自由、扩大中国的战略覆盖范围。
日前，美国海军军舰在有争议的美济礁附近举行了所谓的自由航行练习。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost