印度架桥修路欲加强控制藏南 专家：对力量平衡没影响

美媒称，50多年来，印度忽视了与中国有争议的边界上的公路，逻辑很简单：如果北京试图重复1962年那场短暂的边界战争，“侵占”印度自认为归自己所有的“领土”，那么这个南亚国家不想为中国军队提供一条好走的路。
据彭博新闻社网站5月25日报道，印度总理莫迪正试图改变这一切。26日，他将为全国最长的桥揭幕，这座长9.2公里的桥跨越“布拉马普特拉河”（中国境内称雅鲁藏布江），目的是确保军队能顺利进入藏南地区。
前印度陆军上校库伯说：“这座大桥代表印度国防部门在中印边境基础设施建设方面的思维发生重大转变。新基础设施将有助于印度军队做好展开适当反击的准备，以抵挡来自中国的意外行动。”
报道称，这座桥是莫迪上台以来加快建设的一系列基础设施项目之一，这些项目包括位于有争议的克什米尔地区的一座铁路桥以及印度洋一个小岛上的铁路，其目的是在中国已经取得重大进展的地区维护印度的地位。
报道称，尽管有700亿美元的贸易额，印度和中国的双边关系依然紧张，一定程度上这是因为北京在巴基斯坦的投资，包括在有争议的巴控克什米尔地区的投资，印度声称该地区归其所有。在世界第一大武器进口国印度艰难升级本国军队、令其走出苏联武器占支配地位的时代之际，这些基础设施项目可能为莫迪提供一些缓冲。
前印度陆军准将查特吉称，印度必须为未来几年中一场短暂而激烈的战争做好准备，资源的运送对印度武装力量至关重要。他表示，“布拉马普特拉河”上的这座桥将帮助印度迅速将包括军事武器和装备在内的资源运送到藏南地区的中印边界。
在藏南地区，印度还将斥资60亿美元建造一条2000公里长的公路。
复旦大学国际问题研究院南亚研究中心主任杜幼康说：“这说明印度加强了对藏南地区的控制。但我怀疑一座桥也许无法对实际边界局势产生任何影响，总体而言对边界力量平衡几乎没有影响。”
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