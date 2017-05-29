调查显示：中国孩子最懂金融知识

【俄罗斯《生意人报》网站5月25日报道】题:钱对孩子们来说只是玩具。
经合组织对15个国家近4.8万名15 岁青少年进行的凋查显示，近四分之一的孩子不具备最起码的金融常识，只有十分之—的人能搞清楚复杂的金融产品。
这次测试旨在评估孩子们的理财知识和习惯，看他们对贷款利率、手机费知道多少。 22%的受试者对金融一窍不通，巴西、智利、立陶宛、秘曾、西班牙和斯洛伐克等国, “金融盲”的比例甚至还要高于这个水平。成缋最好的是中国，然后是比利时、加拿大、俄罗斯、荷兰和澳大利亚。在所有接触金融知识受凋查的孩子中，只有12%的孩子精通金融知识:他们拥有开阔的金融眼界，能分析复杂的金融产品，熟悉个税和各种投资工具的优势。调查还显示，数学和阅读分数高的
孩子也更懂金融知识。除了澳大利亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克和西班牙之外，其他国家大都不存在金融认知的性别差竟。富人家的孩子总体上比穷人家更通晓理财，本地人对移民也有此优势。此外，孩子的金融知识水平与家长的定期交流有明显关系。超过60%的孩子有个 人银行账户或银行卡。他们获得金钱的主要来源是红包、零花钱和打工所得。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost