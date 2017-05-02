新加坡外交部巡回大使：新加坡对中国有四大贡献

新加坡讯，新加坡新加坡外交部巡回大使许通美今天在新加坡英文和中文报章发表文章，历数新加坡对中国的贡献。
这篇题为《新加坡对中国的友谊》是在即将于北京举行的“第12届中国—新加坡论坛”之前发表的，许通美是这次论坛的共同主席之一。论坛的其中一个目标是，让新加坡人和中国人坦率友好地交换意见。
许通美在文章中，历数了1976年时任总理李光耀访问中国后，新加坡对中国的四项贡献。
第一项贡献是，许通美说，邓小平带领中国改革开放，需要一些仿效的对象。他向韩国、台湾、香港、尤其是新加坡寻求启发。1992年2月，在深圳，邓小平说广东省要在20年内赶上亚洲四小龙。他也表示：“新加坡的社会秩序算是好的，他们管得严，我们应当借鉴他们的经验，而且比他们管得更好。”
许通美说，邓小平对新加坡的肯定，导致来自中国的许多请求。单是1992年，新加坡便接待了来自中国的超过500名代表团。
新加坡对中国的第二项贡献，是知识、专长和经验的转移。其中新加坡首任财政部长吴庆瑞出任中国经济顾问。
许通美说，新加坡非常慷慨地与中国领导人和干部分享经验。南洋理工大学和新加坡国立大学皆有以华语授课，为中国官员量身定制的特别课程。新加坡公共服务学院也同中共中央党校，在教育和培训上合作。陈庆炎总统于2015年在南开大学发表演讲时说，新加坡为5万名中国官员和干部提供了培训。
许通美引述中国国家副主席李源潮说：“在派遣领导干部前往接受培训的众多地点中，新加坡是我们的首选。因为我们长久的良好关系，新加坡在协助中国发展上是最真诚的。”
新加坡的第三项贡献是在中国投资。
许通美说，自2013年，新加坡便成为中国的最大投资来源国。新加坡在中国的投资也是独特的。
新加坡在中国的投资包括新加坡私人企业界完全出于商业考量的投资，获得双方政府支持的私人企业界投资，以及政府间合作项目，如苏州工业园等。
新加坡对中国的第四项贡献，是成为其坚定的朋友和中国与美国之间的中间人。1989年后，西方谴责并对中国实施经济制裁，但新加坡没有加入，而是继续向中国投资和帮助中国。当中国与美国就中国加入世界贸易组织的谈判陷入僵局时，李光耀同美国总统克林顿的两名内阁成员沟通，以协助打破困境。
许通美也指出，过去30年，中国的发展突飞猛进。事实上，在一些领域，新加坡可以向中国学习。太阳能的使用便是一个例子。其他如科学与技术，也是新加坡可以学习的地方，新的精神是相互学习。然而，在一些新领域如人力资源发展、社会管理和金融治理，新加坡还是可以为中国做出贡献。(许通美文章英文版刊载于海峡时报，联合早报刊登了中文译文)
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