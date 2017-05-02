杜特尔特在东盟峰会上不提中国和南海 外媒：“中国赢了”

菲律宾总统杜特尔特4月29日在马尼拉举行的第30届东盟领导人峰会开幕式上发表的致辞中，没有提及东盟国家与中国的海上争端。
据《菲律宾每日询问者报》网站4月29日报道，在菲律宾国际会议中心举行的峰会开幕式上，杜特尔特在向东盟国家领导人发表演讲时，泛泛提到东盟成员国必须根据“互相尊重和互惠”关系和平解决“争端”。
报道称，杜特尔特没有提到尊重外交进程，而是用“法治至上”这个词语。
杜特尔特说：“如果所有利益攸关方都学会尊重和重视和平解决争端，关系也将保持稳固。”
报道称，他没有单点出中国。中国在南中国海与菲律宾、文莱、马来西亚和越南都有着重叠的海上主权声索。
据共同社4月29日报道，东盟领导人峰会于当日拉开帷幕，菲律宾总统杜特尔特对区域和平与稳定受到的威胁表示担忧，他同时强调了解决贩毒和恐怖主义等迫在眉睫问题的必要性。
“在政治和安全方面，我们发现传统和非传统的安全问题正考验我们促进本地区和平、稳定与繁荣的决心。”杜特尔特在东盟领导人峰会开幕致辞中说。菲律宾是2017年的东盟轮值主席国。
他说：“全球地缘政治和战略发展也对我们的共同利益和目标构成了挑战。”他没有具体提及朝鲜半岛的紧张局势，以及涉及4个东盟成员国和中国的南中国海领土争端。
他呼吁“和平解决争端”以及尊重法治，他说：“在一个不确定的时代，我们必须忠实地坚持法治至上。”
德国《法兰克福汇报》网站4月28日称，以口无遮拦闻名的菲律宾总统杜特尔特这几天必须保持克制。他首次作为东道主在马尼拉接待东盟国家领导人前来参加峰会。对于有6亿多人的东盟来说，此次峰会正值一个关键时刻。在它成立50周年之际，它必须在美国和中国这两个相互竞争的大国之间进行定位。
在这次峰会上，就连中国和南中国海冲突议题也将不再引发那么有争议的讨论。
报道称，杜特尔特在外交政策方面实现了大转变，正离开传统盟友美国而与邻国和商业伙伴中国改善关系。这也对整个地区产生了影响，现在该地区与中国的紧张关系进一步缓解。
多年来，围绕南中国海的冲突让东盟面临分裂的危险：站在中国一边的国家和与中国争夺领土与海洋的国家。老挝、柬埔寨和泰国早就与北京紧密合作，现在除了菲律宾以外，马来西亚和印尼在外交上也正靠近中国。
报道称，这一趋势得到加强的原因还有目前尚不清楚美国新政府在该地区将有多活跃，中国却通过“一带一路”倡议和《区域全面经济伙伴关系协定》在战略上进一步扩大在该地区的影响力。当5月份中国举办“一带一路”国际合作高峰论坛时，大多数东盟国家也将参加。
报道认为，中国不再是东盟成员国之间的争吵对象，这在东盟成立50周年之际甚至有助于它的团结。现在东盟成员国可以集中精力讨论它们喜欢的议题，例如贸易和内部一体化等。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost