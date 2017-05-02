中国着力排除债务风险暗雷

【法新社上海4月30日电】中国已采取最协调一致的行动，清理不受监管的风险贷款，这些有毒资产越来越被视作对全球金融稳定的一种威胁，但这一次当局会动真格吗？
分析人士认为不会。
他们说，中国对债务拉动型增长的依赖，为其所渴求的稳定经济增长提供了动力，它不会贸然放弃这一做法。北京大学汇丰商学院副教授克里斯托弗·鲍尔丁说:“事情会一波接一波地发生。这就好比‘嗯，这一次我们会动真格’。坦白说，我确实希望他们做一些实质性的改变。但最终经济增长仍会是首要任务。
外界越来越担心，相较于美国次贷危机和随之而来的金融危机以及日本 20世纪90年代房地产泡沫破灭和由此产生的“失去的十年”，中国面临的潜在危机更加严重。
这些数字是惊人的。
去年10月，穆迪投资者服务公司估计中国影子银行部门的总规模达8.5 万亿美元，大约是其国内生产总值 (GDP)的80%。彭博社的分析文章认为，2017年一季度，中国影子银行的规模增长了 2970亿美元。
据各方估计,使大量资金涌入存在风险的投资领域的缺乏监管的资产管理行业规模在3年内增加了两倍，去年达到3.8万亿美元。
彭博信息研究公司称，中国2016 年整体债务规模达到的264%,尽管存在着对至关重要的房地产业出现泡沫的担忧，但借贷势头依然强劲。
美国美奇金投资咨询公司创始人杨思安说，中国债务的“离谱”程度已达到前所未有的水平。
国际货币基金组织本月警告称， 中国的债务危机可能“危害全球金融稳定”
中国已誓言清理门户。
新华社报道称，郭树清履新银监会主席不足一个月，便已连发七文，并对银行理财等业务发出强监管信号。
这些措施包括提高机构透明度、加强对长期薄弱的内部环节的控制、加强资产负债表管理、停止风险借贷和处置不良贷款。当局对违规行为给予巨额罚款，并逮捕了多名金融公司高管。
一些官员也遭调查，其中包括原保监会主席项俊波。
新华社报道称，中央政治局4月25日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习，习近平总书记强调，必须充分认识金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用，切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事，扎扎实实把金融工作做好。
整治行动已影响到中国股市，自4 月11日以来上证指数已下跌近5%。
分析人士称，北京很可能认为鉴于一季度经济增长大大超出预期，现在采取行动是很安全的，但它仍需要小心翼翼地平衡各方因素。
从长远看，在从由投资出口拉动的经济增长模式转向国内消费型模式的过程中，中国也需要稳定的经济增长。
美国耶鲁大学金融学教授陈志武说：“一旦经济增长开始低于预期，或继续下滑，管理者又会放松监管。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost