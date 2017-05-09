美国会同意给政府拨款至9月，但拒绝为特朗普建边界墙拨款

随着美国两党搁置一些最大的预 算争议,国会助手周日晚表示，国会领袖已经达成了一项协议，决定为政府提供资金至9月30日，以避免在特朗普上任初期就出现政府停摆的现象。
周日晚一些细节开始泄露出来，预计法案将在当天更晚些时候公布。在下周五午夜之前，国会必须通过一项政府拨款法案。除非国会采取行动，否则联邦政府将面临一部分机构被迫关门的局面。
该拨款法案将为政府提供资金，直到当前财年结束。据一位国会高级助手透露，该法案的内容包括增加125亿美元的防务预算，以及为国家卫生研究院增加20亿美元预算——尽管特朗普要求减少对该硏究院的拨款。
若特朗普政府向国会提供一份打击“伊斯兰 国”组织的计划，那么防务预算还能再增加25亿美元。
该国会助手说，法案还包括为边境安全提供15亿美元拨款,这笔钱将用在技术硏发和修补现有基础设施上。
不过法案明确指出,这些拨款不能用于特朗普所倡导的边界墙的修建。这对白官而言是个打击。该国会助手说，法案基本上没有改动提供给环境保护局的拨款，另外，美国计划生育联合会的开支也未遭削减。
国会上周通过了一份让政府延长运转一周的法案，以争取时间来敲定更完整的拨款法案。虽然在过去的几年里国会一直努力解决分歧、维持政府运转，但自2013年保守派为了阻止《平价医疗法案》生效而引发政府停摆以来，紧张气氛 一直未得到缓解。（美国《华尔街日报》网站）
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