中国内地投资者涌入激活香港股市 专家吁避免投机心理

美媒称，一家内地互联网公司自去年12月在香港上市后一直不温不火。不过该企业的股价在一周内暴涨80%——然后又以几乎同样快的速度跌回原来的水平。它一度成为香港股市交易最活跃的股票之一，超越了像汇丰银行这样的蓝筹股。是什么发生了改变？
据美国《纽约时报》网站4月30日报道，今年3月初，根据一项将中国内地股市与香港股市联通的计划，这家企业成了内地投资者可以买入的股票。在上海从事银行工作的35岁的谭新（音）是这批内地投资者之一。他说：“显然，股价猛涨是由内地资金推动的。”他说，他买了这家企业的股票，但早早套现，在股价达到顶峰前就将其卖出。他说：“我没料到会涨这么高。”
报道称，中国推高了全球资产的价格，从曼哈顿的房地产价格到伦敦的铜价。最新的例子是香港股市，按照新规，中国内地的散户可以在内地之外的市场下注。
据美国《纽约时报》网站报道，一些专家说，这些投资者对股市的剧烈波动发挥了一定作用。他们说，事实上，更多的内地投资者进场让香港股市变得更加动荡，也让香港股市监管机构面临更大的压力，促使其在最近几周公开采取行动维护股市稳定。
前投资银行家、港交所行政总裁李小加今年3月表示，香港资本市场不是赌场。不过，他也说，总会有普通人通常不会涉足的一些角落和小巷。在提到来自内地的一些新近踏入香港股市的投资者时，他表示，“游客”不会有更清楚的认识。
报道称，中国政府既渴望保持稳定又想在全球金融对话中拥有更大的发言权，且试图在两点之间找到平衡，在这种情况下，它正缓慢并断断续续地降低自己与其他地方之间的金融壁垒。香港的经验表明，随着巨额资金进入世界市场，这一过程可能会出现高低起伏。
据美国《纽约时报》网站报道，中国有两大最引人注目的金融自由化计划涉及香港。2014年，沪港通出台，两地股市之间每天流动的资金额度达34亿美元。去年12月，中国加倍下注，启动了另一项日流动资金额度达34亿美元的计划，将香港股市与深圳股市联通。
报道称，米拉博集团驻香港的交易总监安德鲁·克拉克说，中国带到香港股市的是“羊群心理”。他说：“人们抓住这些概念不放，但这不是一种投资。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost