中国日益富裕的消费者拯救白酒行业 股票获青睐

港媒称，随着中国白酒行业的收入预计大幅超过对其他含酒精饮料的需求，中国本土的白酒生产企业最近的股票上涨很可能将继续下去。
据香港《南华早报》网站4月28日报道，申万宏源证券有限公司的预测数字显示，主要的白酒生产企业，包括市场龙头企业贵州茅台和宜宾五粮液，预计今年将出现平均26%的利润增长。这几乎是所有中国内地上市企业预计14%的利润增幅的两倍。
报道称，随着中国消费者的财富增长扭转了该行业销量暴跌，白酒企业的股票成为表现最好的股票。随着对高端白酒的需求持续增长，经销商今年提高了茅台和五粮液的零售价格。
报道称，国泰君安证券有限公司研究员胡春霞和区少萍表示，这个行业的繁荣预计将持续下去，许多基金仍在寻找增持的机会。
报道称，酒类生产企业今年也尤其受到了中国的共同基金经理的青睐。中信证券股份有限公司编纂的数据显示，随着基金经理们在对金融产品的打击力度日益加大的情况下寻找投资避风港，他们今年第一季度购进的白酒企业股票超过其他任何一个行业的股票。
报道称，历史数据显示，基金经理们或许还有更多的空间增持白酒股票。安信证券股份有限公司说，今年第一季度末，这一行业在中国共同基金股票投资分配中的占比为2.14%，远低于2012年顶峰时期的6.7%。
报道称，2013年，白酒企业的销售大幅下滑。但是，中国日益富裕的消费者拯救了这一行业，现在主要的购买者是个人。中国国家统计局说，今年第一季度居民可支配收入同比增长8.5%，超过经济增速。
报道称，申万宏源证券的分析师表示，市场达成的共识是，茅台2017年的收入或许将增长24%。五粮液和泸州老窖的增幅预计将分别为19%和34%。中泰证券的研究员范劲松说：“白酒企业整体上仍然是健康的，而且目前处于合理的估值水平。”
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