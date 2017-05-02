菲律宾对中国的中心从南海转向贸易

境外媒体评东盟峰会称，今年的东盟峰会为南海问题降温，以菲律宾为首的东盟各国逐渐开始把重心转向对华贸易，而不是制造南海争端。
香港《南华早报》网站5月1日刊发题为《菲律宾“注重贸易”，而不是同北京的南海争端》的文章称，菲律宾一位高级贸易官员周末说，马尼拉将把南海争端搁在一边，而把注意力放在同北京加强经济纽带上。
文章称，这是菲律宾贸易和工业部长拉蒙·洛佩斯的话，菲律宾总统杜特尔特也对此进行了强调。杜特尔特在一个地区峰会结束时没有直接提到北京在争议海域的活动。
在马尼拉举行的东盟峰会4月29日闭幕。30日，杜特尔特发布了一项25页的声明。在这项声明中，也没有特别提到去年的南海仲裁案。该声明说：“我们注意到一些领导人对本地区近期局势发展所表达的关切。我们重申加强互信的重要性……不诉诸威胁或动用武力。”声明没有具体说明近期有哪些局势发展。声明说，该峰会“注意到东盟和中国之间不断增进的合作”，并“对到今年年中在制定南海行为准则框架方面取得进展表示欢迎”。
文章称，在该峰会的间隙，洛佩斯说，去年10月杜特尔特在访华时同中国“发展了友谊”，这种友谊“为菲律宾打开了很多扇门”。他说：“我们在南海问题上依然存在分歧。明智的做法是搁置这个问题，并讨论商业和加强经济纽带。”
文章称，早些时候，中国已经承诺向菲律宾投资150亿美元，为15个基础设施项目提供资金，这些项目包括两条铁路、一个水电站和一个灌溉系统。
菲律宾参议员艾伦·彼得·卡耶塔诺说，杜特尔特政府希望同更多国家保持积极的关系。
英国广播公司网站5月1日报刊发题为《东盟避谈南海与中国舰队访问：中菲关系渐入佳境？》的文章称，东盟峰会主办国菲律宾总统杜特尔特4月30日发表声明，避谈中国在南海的“扩张”。同日，中国海军编队抵达菲律宾达沃港进行访问。
文章称，在30日公布的东盟峰会主席声明中，杜特尔特提到东盟将与中国改善关系，但没有提及去年的南海仲裁案。一名外交官对法新社表示，虽然中国不是东盟的成员国，但中国在马尼拉的使者试图发挥影响力，影响最终声明的内容。
文章称，杜特尔特出任菲律宾总统后，为了吸引中国人到菲律宾投资，对中国的态度比先前和缓。
彭博新闻社网站4月30日刊发题为《中国在东盟峰会取得心照不宣的胜利》的文章称，在4月29日举行的一次地区会议上，中国获得东南亚国家领导人的认可。而此前在类似场合，美国的亚洲盟友们曾批评北京在争议海域采取的动作。
文章称，与中国关系正在升温的东盟国家在马尼拉召开的峰会闭幕后通过一份声明，指出东盟和中国在不断增进合作。
东盟国家领导人还表示，争取今年上半年“推动完成有关南海行为准则框架的磋商”，并认为维护和平、稳定和可持续发展符合本地区的“长期利益”。
文章称，菲律宾前副外长劳罗·巴哈说：“此次峰会最大的外交赢家是中国。东盟的一举一动都似乎受到中国的影响。”
巴哈说：“中国针对东盟的外交策略十分成功。东盟考虑了中国的感受和想法，还考虑了中国可能的举动。”
文章称，在此次峰会前，杜特尔特告诉媒体说，菲中之间围绕海上主权的争议不是峰会上的一个议题。一个菲律宾代表团将于5月前往中国讨论南海问题。
菲律宾前驻东盟大使、东盟前副秘书长维尔弗里多·比利亚科塔说：“与中国改善关系有利于东盟内部增进团结，确保本地区不发生战争和冲突升级。杜特尔特总统颇具包容性的外交政策让东南亚地区的安全结构和力量平衡发生了重大转变。”
文章称，在峰会上，东盟国家领导人还要求本国部长们加倍努力，让东盟与日本、中国、印度和澳大利亚等对话伙伴国之间的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）尽快生效。
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