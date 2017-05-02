非O型血心脏病发作风险或更高

美媒称，根据4月30日在2017年心力衰竭大会暨第4届世界急性心力衰竭大会上发布的研究结果，拥有非O型血型与心脏病发作风险增加相关。
美国每日科学网站4月30日报道称，研究论文第一作者、荷兰格罗宁根大学医学中心硕士研究生特萨·科尔说：“据认为非O型血（A型、B型和AB型）的人心脏病发作风险和心血管病死亡率较高，但这一观点来自病例对照研究，证据不足。如果得到证实，那它可能会对个性化用药具有重要影响。”
该研究是对一些前瞻性研究的综合分析，这些前瞻性研究的课题涉及O型血和非O型血人群，以及易发生的心血管事件，包括心肌梗死（心脏病发作）、冠状动脉疾病、缺血性心脏病、心力衰竭和心血管病死亡。
该研究的9篇论文涉及11批共136万多名研究对象。总共有2.3万多例心血管事件。研究人员分析了血型与所有冠心病事件、合并心血管事件和致命性冠心病事件之间的联系。
对所有冠心病事件的分析包括771113名非O型血的人和519743名O型血的人，其中分别有11437人（1.5%）和7220人（1.4%）发生冠心病事件。所有冠心病事件的比值比在非O型血的人当中明显更高，为1.09（95%置信区间为1.06-1.13）。
对合并心血管事件的分析包括708276名非O型血的人和476868名O型血的人，其中分别有17449人（2.5%）和10916人（2.3%）发生合并心血管事件。合并心血管事件的比值比在非O型血的人当中明显更高，为1.09（95%置信区间为1.06-1.11）。
对致命性冠心病事件的分析没有看出O型血的人和非O型血的人之间有显著差别。
“我们证明，拥有非O型血与冠心病事件风险上升9%和心血管事件、尤其是心肌梗死风险增加9%有关。”科尔说。
能对这种风险作出解释的机理正在研究之中。非O型血的人发生心血管事件的风险较高，也许是由于血管性血友病因子的浓度较高，这种凝血蛋白与血栓形成事件有关。此外，众所周知，非O型血的人、特别是A型血的人胆固醇水平较高。与心衰患者身上常见炎症和更糟糕结果相关联的半乳糖凝集素-3的水平也在非O型血的人体内更高。
科尔表示：“非O型血的人明显有更大风险患心血管疾病，其根源有待研究。对每个非O型血型的风险获得更多信息也许能进一步解释其根源。”
她得出结论认为：“未来在对心血管疾病的预防进行风险评估时应把血型同胆固醇、年龄、性别和收缩压一起考虑。比如说，也许A型血的人接受血脂异常或高血压治疗的阈值应当要低一些。”
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