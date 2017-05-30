驻日“里根”号航母出航巡逻，驶向南海还是半岛？

美国《星条旗报》网站5月16日发表题为《在亚洲形势不确定之际“里根”号航母出航巡逻》的报道称，在人们对朝鲜感到担忧以及对白宫如何着手解决中国对南中国海的行动存在疑问的背景下，美国航母“罗纳德·里根”号16日离开其横须贺母港执行原定对亚太地区的巡逻任务。
由于未具体指明的保养问题需要修理，航母上配备的大约5000名水手及舰载航空队的出发日期比原定推迟了一天。航母预定的部署任务（一般包括同行的护航驱逐舰或巡洋舰以及不对外宣布的潜艇力量）通常要持续6-8个月。
尽管海军官员还没有宣布访问港口的计划或作业安排，但正常的派遣任务将会让“里根”号前往西太平洋和印度洋沿岸的盟国和伙伴国。安全分析人士将密切关注驶往朝鲜半岛的任何动作——在朝鲜进行了一系列导弹发射以及人们猜测其可能很快进行核试验的背景下，以圣迭戈为母港的美国“卡尔·文森”号航母已经在那里执勤。
地区国家也将关注“里根”号航母战斗群在东中国海和南中国海争议区域附近将采取什么行动。地区安全咨询专家、澳大利亚新南威尔士大学荣誉退休教授卡尔·塞耶说，“里根”号航母战斗群在此次派遣任务中做些什么将发出有关美国在本地区的意图的重要信息。他说：“本地区的国家仍然希望得到某种东西以替代奥巴马的‘再平衡计划。”
奥巴马政府曾认为亚太地区是其最重要的长期对外政策优先对象。白宫及国家安全顾问麦克马斯特中将在最近几个月里表示，他们正在进行全球战略评估。评估最终将形成一份国家安全战略报告，对美国的利益和目标作出定义。
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