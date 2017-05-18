美海军称须壮大实力对抗中俄 港媒：是想找国会要钱

港媒称，美国海军作战部长、海军上将约翰·理查森16日称，在中国和俄罗斯等国当前寻求加强海军实力的背景下，美国海军要扩大舰船规模并加强海上实力，这样才能维持竞争力。
据香港《南华早报》网站5月16日报道，理查森说：“经过几十年时间，我们当前又回到了海上竞争时代。”他还说，中国在努力让其军事影响力与该国经济影响力相匹配，但此举不应被视为一种警报。
他在新加坡樟宜海军基地说：“到某个时点你会转向海洋谋求发展并实现持续繁荣。”
报道称，美国总统唐纳德·特朗普将于下周公布2018财年预算。他此前承诺要把海军舰船数量从目前的272艘增至350艘。
理查森说：“为了提供可靠选项和发展伙伴关系的机会，你就要有存在感。数量是解决方案的一个组成部分。”
理查森讲这番话的背景是，美国海军将于17日公布一份白皮书。
报道称，此间与朝鲜的关系持续吃紧，美国海军已将“卡尔·文森”号航母战斗群派往北亚，并在该地区与日本等国举行了演习。与此同时，中国首艘国产航母已于上月下水。
理查森说：“我们要打造这样一支海军，它不仅要扩大规模——过去一年左右进行的研究结果几乎都很认同这种做法，还要变得更强。这不仅是个数量和平台的问题，平台的作战功效以及协同能力也很重要。”
理查森还为濒海战斗舰计划进行了辩护。前总统贝拉克·奥巴马任内的两位国防部长对这种旨在沿岸浅海水域活动的轻型战舰能否在作战环境下得以保全提出质疑，并削减了濒海战斗舰的计划建造数量。
报道称，就是否继续在该地区推行奥巴马的军事再平衡策略，包括加大美国海军在南海争议地区的存在一事，特朗普让亚洲一些盟友和小国感到不安。
美国国防部发言人杰夫·戴维斯15日表示，美国的“自由航行行动”不只是针对中国。“自由航行行动”是美国海军开展的巡逻活动，美国舰只会在巡逻期间进入其他国家提出领土声索、但美国称系公海的海域。
戴维斯说，上个财年，美国在全世界22个不同国家的周边海域进行了此类海军巡逻行动。据五角大楼今年2月公布的《2016年航行自由报告》称，美国在日本、韩国、越南等亚洲国家以及委内瑞拉、阿尔巴尼亚和马尔代夫等该地区以外国家的周边海域都开展了巡逻行动。
戴维斯说，美国会继续在南海开展自由航行巡逻行动，但他没有透露具体时间。
据华盛顿战略与国际问题研究中心亚太地区安全问题专家葛来仪预计，美国很快就会继续开展此类巡逻行动。
上海的军事问题评论员倪乐雄称，美军经常夸大中国“威胁”，目的是试图通过游说获得更多预算，而作为特朗普政府的一部分的五角大楼会在南海问题上持谨慎态度，因为特朗普政府当前需要中国解决朝鲜半岛问题。
倪乐雄说：“特朗普政府会小心翼翼地避免在南海或台湾等涉及中国核心利益的问题上刺激北京，至少在朝鲜核危机得到解决前会这样做。而美军只需要担心能否获得更多资金、新舰船和更好的武器装备。”
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