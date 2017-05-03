俄罗斯富豪割肉抛新加坡房产

有消息称，俄罗斯富豪正割肉抛新加坡房产。
据媒体报道，新加坡房地产市场向投资者展示了房地产投资的另一个可能情形，房价不仅不会一直涨，甚至可能大幅下跌导致资产缩水。
近期，位于新加坡圣淘沙风景区的面积约为4,069平方英尺（约合378平方米）海景房易手，这栋住宅原本的买家在亏损660万美元的情况下割肉抛售，投资亏损幅度高达52%。这位由于新加坡房地产市场剧烈波动而不幸承受投资损失的买家是一位来自俄罗斯的富豪。这位买家共计持有这栋房产6.6年，年化损失约合10%。
仲量联行拍卖公司拍卖部负责人Mok透露，这栋豪宅的最终买家是投资客。
2001年9月，位于新加坡Ardmore公园地区的另外两个总面积高达8,740平方英尺的房屋也被挂牌出售，前一位买家分别亏损800万美元与550万美元。前一栋房产是以1,850万美元的高价于2000年2月买入的，约合每平方英尺2,117美元，但是最终市场价跌至1,050万美元，约合每平方英尺1,201美元。
后一栋房屋买入时是1999年12月，当时市场价高达1,600万美元，约合每平方英尺1,831美元，但是最终出手时市场价跌至1,050万美元，约合每平方英尺1,201美元。
尽管目前尚不清楚为何这位俄罗斯富豪愿意在买家意愿不强的情况下大幅折价出手这栋豪宅，但是这也反映出房地产市场等流动性较差资产的一个特点，在一些特殊情况下，为了将不动产变现，投资者可能需要以低于公允价值50%的折价才能出手。这种有价无量的情况时房地产市场投资者必须考虑的一个因素。
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