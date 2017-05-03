“美国优先”政策将东南亚推入中国“朋友圈”

马尼拉5月1日电，题：随着特朗普的“美国优先”，亚洲囯家被吸引入中国轨道(记者马丁·佩蒂受努 埃尔·莫加托）
在亚洲各地，越来越多的国家被拉入北京的轨道。在上周末的峰会上，东南亚国家在南中国海问题上的胆怯立场淸楚显示出这一根本性的地缘战略转变正在聚集势头。
在有争议的南中国海问题上的争吵被低调处理，各国纷纷谋求在北京的 “一带一路”基础设施投资计划中分得 一杯羹，以弥补美国放弃跨太平洋伙伴关系协定造成的损失。特朗普总统和习近平主席之间出现的出人意料的友好气氛会让亚洲国家更加有信心继续向北京靠拢。
新加坡东南亚硏究院高级硏究员马尔科姆·库克说:“以前，大多数东南亚国家希望受益于中国的经济计划和美国对中国的反对。眼下，这一平衡的第二部分受到质疑。
菲律宾总统杜特尔特去年在访华期间宣布与长期盟友美国分道扬镳。
他周一在自己的家乡登上一艘赴菲访问的中国军舰。
杜特尔特还主持了在马尼拉举行的东盟峰会。他在去年撇开针对北京对南中国海全面主权声索的一项裁决，开始商谈价值上百亿美元的贷款和基础设施投资。
一些东盟外交官说，中国在峰会前派官员游说菲律宾；而在各国领导人会面前，杜特尔特说，在海洋问题上向北京施压没有意义。
泰国和马来西亚也在向中国靠拢。在奥巴马政府时期，由于美国担心泰国军政府统治下的自由问题，泰美关系紧张。
特朗普在上周日的通话中邀请泰国总理巴育访美，但这位前将军领导的政府把目光转向了其他地方。上周泰国政府批准从中国购买一艘潜艇。泰国计划总共采购3艘，总价值超过10亿美元。
新加坡总理李显龙说，华盛顿的新姿态改变了亚洲的政治经济平衡。
新加坡和越南一样，没有显示出向北京靠拢的迹象。李显龙上周六向其他东盟成员国强调，虽然特朗普采取了“截然不同的方式”，但是他们应当平衡与中美的关系。
但东南亚国家正努力判断他们在多大程度上仍能依靠华盛顿来抵挡中国的强势。东盟国家外长将于本周四在华盛顿与美国国务卿蒂勒森会晤时寻找答案。
分析人士称，华盛顿的承诺的不确定性只会吸引东盟同家进一步向中国靠拢，中国将用廉价贷款、基础设施投资和关税减免来吸引它们，但它们将面临讨价还价能力降低的危险。（路透社）
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