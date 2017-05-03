科技股引领亚洲股市攀高

东京5月2日电，亚洲股市周二升至近两年高位，因为对于科技业获利的乐观情绪升温，且围绕朝鲜的疑虑缓解，抵消了中国和美国制造业数据较预期疲弱的影响。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨至2015年6月以来最高水平，该地区许多市场度过长周末后周二恢复交易。
日本股市日经指数上涨0.7%。
尽管道琼斯工业指数周一收跌0.13% ,但标准普尔500指数上涨0.17% ,纳斯达克指数上涨0.73%至创纪录高位。
按市值排名全球前五大企业苹果、“字母表”公司、微软、亚马逊和脸书的股价周一均创盘中新高或收盘新高。
三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘(音)称:“这些大型股同时涨至创纪录高位，市场确实需要大量资金涌入。有理由假设，曾留在债市的资金目前因受强劲盈利吸引而涌入高科技类股票。”
上周谷歌、亚马逊和微软公布强劲盈利数据后，高科技类股加速上涨。苹果和脸书将分别于周二和周三公布业缋。
亚洲股市中，三星电子一度上涨2.0%， 帮助提振韩国综合股价指数上涨0.7%。
台积电股价触及创纪录高位。在香港，腾讯股价上涨至创纪录高位。
大和证券一名资深策略师称，对物联网相关各类产品的强劲需求正支撑对高科技板块的需求。（路透社）
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