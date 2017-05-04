法总统候选人力争观望选民，勒庞找到盟友令“欧盟派”担心

【法国国际广播电台网站5月1日报道】距法国总统大选第二轮投票已不足一周，中间派候选人马克龙与极右翼候选人勒庞的竞选之战进入最后阶段。 两位候选人分別在五一节这一天举行最后的造势宣传大会：指责对手、动员支持者、争取仍处于观望的选民。
马克龙对近万名支持者发表谈话，他指责勒庞的国民阵线是“反法兰西的政党”， 并呼吁选民投票抵制极右势力。马克龙表示，“他们以愤怒散播谎言，数十年来，他们传播仇恨，制造分裂，灌输罪恶的言论。” 此前，勒庞在造势大会找数千支持者发表谈话，直指马克龙是现任总统的“小马驹”、“银行家”、“奥朗德的翻版”。
在7日与马克龙对决前，勒庞为了争取对其主要竞选政策忧心忡忡的选民，表示废除欧元不是她的最优先经济任务。但是勒庞隔天再度攻击欧元，表示欧元“已死”。勒庞在选战中力主脱欧，废除欧元是她的竞选主题之一。
【奥地利《标准报》网站5月1日报道】“叛徒”，“耻辱”：勒庞和杜邦-艾尼昂展示团结在巴黎引发强烈反应。国民阵线首次和另外一个政党结盟。
来自法国崛起党的名不见经传的杜邦-艾尼昂在大选第一轮投票中蠃得了 4.7%的选票。现在，这名56 岁的戴高乐主义者把这些选票作为嫁妆带给受“共和派阵线”排挤的国民阵线。这还不能让勒庞获得多数，但这给勒庞带来强大的动力。
杜邦-艾尼昂和勒庞都拒绝欧盟。前者更为谨慎，并不要求法国无条件“脱欧”。因此，这个右翼的二人组合主张“务实主义”。根据协议，如果勒庞当选总统，杜邦-艾尼昂将担任总理。
【路透社巴黎5月1日电】法国总理卡择纳夫在报纸专栏撰文称，如果反欧盟的极右候选人勒庞在总统选举中胜出，欧盟将无法生存。
“被英国脱欧削弱的欧盟将无法承受公开反欧的法国政府带来的新打击。”卡泽纳夫在将于周二出版的《解放报》专栏上说。
卡泽纳夫还再次呼吁选民，在7 日的第二轮投票中把选票投给勒庞的对手、中间派候选人马克龙。
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