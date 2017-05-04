多数国家视美为潜在军事盟友

【俄罗斯《生意人报》5月2日报道】 盖洛普公司对全球68个国家进行的民调 结果显示，41%的受访者把美国视为自己国家的潜在军事盟友。
去年11月至12月期间，盖洛普公司针对68个国家的6.6万人开展了这项调查。他们向受访者提出的问题是：“美国、 中国、俄罗斯、法国、英国和印度是全球六大军事强国。一旦国家遭受军事侵略，必须要从这6个国家里选一个做盟友，你会选哪个国家?”
调查结果如下：41%的受汸者想让美国来保护自己；15%的受访者倾向于俄罗斯，选中国的人数占受访者的10%，英国、 法国、印度的支持率分別为8%、5%和 3% 。英国、法国和西班牙这3个西欧国家都选了美国。但美国在这些国家的支持率低于它在科索沃、韩国、以色列、阿尔巴尼 亚、越南、日本和加拿大的支持率。
选俄罗斯的国家也不少：中国、蒙古国、土耳其、伊朗，还有塞尔维亚、保加利亚、希腊、斯洛义尼亚等东欧和南欧国家。而在乌克兰，选美国和俄罗斯当盟友的人数基本持平。
美国把希望寄托在英国身上。英国也得到了瑞典、冰岛、挪威和丹麦这些北欧邻国的青睐。
对巴基斯坦和俄罗斯来说,中国非常有吸引力。比利时人选了法国和美国。孟加拉国则希望印度施以援手。
盖洛普公司驻俄机构负责人安德烈·米列欣表示，民调结果反映出各国在文化传统和国民思维模式方面存有基本差异，另外这也是近年西方政策导致的结果。
米列欣说:“西方国家对俄罗斯施加制裁和压力的做法,导致普通民众即使没把俄罗斯视为敌人，也绝不会把它当作盟友。”与此同时，他还表示,斯拉夫人依旧是俄罗斯的支持者,因为有共同的历史、 信仰和传统。中亚国家也倾向于俄罗斯，毕竟它们血脉相连。
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