微信支付宝争锋5.5万亿美元的移动支付市场

英国《金融时报》5月1日报道，题：对中国5.5万亿美元移动支付市场的争夺日益激烈
中国的移动支付行业受到了后起之秀腾讯的震动，腾讯正从对手阿里巴巴处夺取市场份额。
阿里巴巴2004年推出的支付宝是为了方便在淘宝电子商务平台上的支付，一 直以来，它都垄断着中国的移动支付市场。但去年底，它的市场份额跌至大约一半，而腾讯的支付增至超过三分之一。
易观国际最新数据显示，阿里巴巴在2016年四季度占54%的市场份额， 而2015年三季度为71%。而腾讯的市场份额从16%增至37%。
甶于网络购物繁荣以及其他支付手段的相对缺乏，中国在移动支付方面领先全球。艾瑞咨询集团表示，中国去年移动支付市场规模为5.5万亿美元，是美国1120亿美元市场规模的50倍。
腾讯最知名的游戏和社交平台微信拥有8.9亿用户，它在阿里巴巴之后10 年进入移动支付领域，这两家公司为吸引消费者进行了耗资巨大的斗争。
腾讯的微信支付携电子红包杀入这个领域。通过微信账户在网上发送红包的能力彻底变革了几个世纪来的传统。
一位业内人士表示,支付份额之战并不是为了盈利，其价值在于从中搜集消费习惯和金融信息的数据。
业内人士表示，腾讯的崛起源于无处不在的微信使用以及商家避免依赖单一服务提供商。
麦肯锡咨询公司合作伙伴杰夫·高尔文说:“淘宝和天猫的垄断地位最初让支付宝在中国成为人们默认的电子钱包。但现在,由于中国人花越来越多的时间在微信上，并在微信钱包里储存资金用于支付和消费，微信支付真正成为可与支付宝匹敌的对手。”
腾讯去年与星巴克达成协议。这家美国公司在中国的几乎全部2600家咖啡馆都接受微信支付——杭州阿里巴巴园区内那家是值得注意的例外。
财付通是为微信支付提供服务的平台。腾汛公司高管张颖表示:“财付通有明确的发展道路。2014年我们的重点是红包。去年我们试图发展线下商户。今年的目标是覆盖超过1000万中国小商户或店铺。
阿里巴巴进行了反击，打造了自己的实体网络。它表示，已经与200万家实体店铺签约，淘宝网上的1000万商户使用支付宝。
阿里巴巴下属的蚂蚁金服负责运营支付宝，蚂蚁金服指出，它提供更广泛的金融服务，例如货币基金余额宝现在管理着1.14万亿元人民币的资金。（英国《金融时报》）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost