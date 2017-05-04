特朗普考虑分拆华尔街大银行

美国总统特朗普1日重申打算分拆大银行，恢复1933年至1999年在美国实行的、分拆银行储蓄信贷与投行业务的《格拉斯-斯蒂高尔法》。在接受彭博新闻社采访时，特朗普说“这是我现在正在考虑的事”，但他没有给出其他细节。
据法新社5月1日报道，被问及此事时，白宫发言人肖恩·斯派塞仅仅表示，总统“与顾问讨论了此事，我们目前没任何东西要补充”。
特朗普在竞选时多次强调要恢复克林顿废除的《格拉斯-斯蒂高尔法》。他还曾表示赞成确立相关新法，以便更好地适应新形势。
一些经济学家和政治学家认为，正是《格拉斯-斯蒂高尔法》的废除在不到10年后导致了商业银行雷曼兄弟的破产，并引发了2008年金融危机。
民主党重要人物之一、参议员伊丽莎白·沃伦也多次表示，赞成恢复分拆大银行业务的法律，称应将储蓄信贷业务和投资银行业务分拆开来。
在金融危机之后通过的《多德-弗兰克法》，也有一些要求银行采取措施确保偿付能力的规定，但是并没有强令业务分拆。这一法律也受到了特朗普的批评，他已启动程序以逐步取消该法中的一些规定。
据美国《华尔街日报》网站5月1日报道，美国总统特朗普1日把注意力转移到如何分拆华尔街大银行上。这是他的竞选承诺，曾被他多次提起，但一直没有实现。
特朗普声称正在积极考虑分拆美国大型银行，但随后美国金融股几乎没有出现波动。
特朗普对彭博新闻社记者说：“这是我现在正在考虑的事。有人希望恢复原来的体制，对吧？所以我们准备研究一下。”
标普500指数中的金融股最初因为特朗普的言论略显颓势，但随后收复失地，最新成交价上涨0.9%，高于标普500指数整体0.3%的涨幅。沃勒克贝思资本公司专家莫希特·巴贾杰认为，这种冷淡的反应并不出人意料。
巴贾杰说：“人们先是作出下意识的反应，然后就不在乎了。特朗普的典型做法就是这样。你指望有些是真的，有些是假的，但你搞不清楚他有没有说真心话。”由于特朗普几乎没有给出其他详细信息，巴贾杰认为外界很难判断他说那番话在多大程度上是当真的。
无论共和党确定2016年政纲时，还是特朗普参加竞选活动时，都承诺要恢复《格拉斯-斯蒂高尔法》的效力。《格拉斯-斯蒂高尔法》要求分离传统商业银行业务与投资银行业务，已于1999年被废除。包括财长史蒂文·姆努钦和国家经济委员会主任加里·科恩在内的政府官员同样表示支持恢复《格拉斯-斯蒂高尔法》。
姆努钦曾在今年1月的提名确认听证会上表示，在审议金融监管体制改革相关建议时，特朗普政府将考虑支持对美国大型银行进行大规模重组。
当时姆努钦对参议院财政委员会说：“作为体制改革的内容之一，新政府将研究《格拉斯-斯蒂高尔法》，以及我所认为的该法的21世纪版本。”
但白宫尚未提出具体改革方案，而且到目前为止，似乎没有多少共和党议员支持这项改革。
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