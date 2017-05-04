安倍发誓全力推进修宪 近九成民众支持现行宪法

日媒称，安倍晋三首相1日就修宪问题说，“时机已经成熟。现在需要的是具体提案。是时候自信地向民众展示理想宪法的具体内容了，必须获得确实的结果”。另外，他还表示，“在这关键之年必须迈出历史性的一步，发誓要倾尽全力制定新宪法”。
据日本《产经新闻》5月2日报道，安倍首相是在东京宪政纪念馆举行的“制定新宪法推进大会”上说这番话的。大会是由超党派国会议员组成的“新宪法制定议员同盟”在宪法颁布70周年纪念日前夕召开的。这是现任首相首次出席该大会。
报道称，首相表明决心说，“自民党作为第一大党要做好准备，在众参两院的宪法审查会上主导具有现实意义且具体的讨论”。他还呼吁说：“把修宪提升到党的基本方针高度，不正是自民党的历史使命吗？”
安倍首相还指出，“不要被目前的政局和政治斗争所束缚，讨论宪法绝不能敷衍了事”。首相要求举行具体讨论，以便向国会提起修宪案。
除自民党外，民进党、公明党、日本维新会等各党议员也出席了大会。民进党众议员福岛伸享明确表示，“我们作为在野党，也有义务讨论修改宪法具体条文问题”。
另据日本《朝日新闻》5月2日报道，5月3日是宪法纪念日，现行宪法即将实施70周年。《朝日新闻》从3月中旬至4月下旬围绕宪法进行了全国舆论调查。89%的受访者认为，现行宪法“对日本来说有益”，50%的受访者认为“没有必要修改宪法”，也有41%的受访者认为“有必要修改宪法”。
认为“最好不修改”宪法第九条的受访者达63%，而认为“最好修改”宪法第九条的受访者为29%。“反对”在安倍政府领导下修宪的受访者为50%，“赞成”在安倍政府领导下修宪的受访者为38%。虽然对修宪做出否定回答的受访者超过了做出肯定回答的受访者，但与去年的调查结果相比，两者的差距缩小了。
报道称，不受是否支持修宪或年龄因素的影响，90%左右的受访者都认为现行宪法“对于日本来说有益”。
对于现行宪法，总体上“认为是好宪法”的受访者比例是66%，“不认为是好宪法”的受访者比例为21%。
93%的受访者表示，对于日本周边的安保环境感到不安。不过，关于自卫队在海外活动的状态，回答“迄今为止都还好”、希望维持现状的意见占据多数。
又据美国《外交政策》双月刊网站5月1日报道，日本和平宪法3日将满70周年。在这个重大节点之前，通过邮件对日本民众修宪意愿做出的调查显示，近半数国民支持修宪。
报道称，即使不修改宪法，安倍也已经刻意放松二战以来日本武装力量受到的束缚，并让它在国际安全上发挥更重要的作用。
不过卡内基基金会的吉姆·肖夫表示，安倍还需要赢得足够支持，才能正式修宪。这需要确定如何修改宪法第九条，以及对日本武装力量的解放将到什么程度。他说：“这是下一个大步骤。”
不过，此事成为讨论话题——且赢得了相当大程度的公众支持——本身就反映出日本周边的情况发生了变化。
美国企业研究所的迈克尔·奥斯林认为，日本人民依然是持和平主义的。加大自身防御能力并不意味着他们对干预全球感兴趣。
报道称，如果哪位领导人忘记了这一点，将日本新的行动自由转为干涉主义态度，就会收到提醒——以被赶下台的方式。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost