中国乐见特朗普对话金正恩

中国欢迎美国总统特朗普向朝鲜最高领导人金正恩提议对话。中国外交部发言人耿爽2日说，有关各方都应负起该负的责任，尽快找到恢复和谈的突破口。
特朗普1日称愿意与金正恩会面。“如果我跟他会晤合适的话，我绝对会去做，我将很荣幸这么做”，“在适当的情况下，我愿意跟他会面”。
报道称，其实早在竞选期间特朗普就说过乐意和金正恩会面。围绕朝鲜核计划的冲突在最近几周加剧。特朗普多次威胁说，如果中国不劝说它的这个传统盟友变得理智，美国将采取单独行动，且不排除军事打击。在两架美国轰炸机飞越朝鲜半岛后，朝鲜2日威胁可能爆发核战争。
报道称，中国外交部发言人耿爽说：“对话协商是解决半岛核问题唯一现实可行的途径，也是唯一正确的选择。”他还强调，美朝作为半岛核问题直接当事方，应该尽快采取行动，展现诚意，重启对话进程。
【路透社联合国5月2日电】外交人士说，针对朝鲜反复试射导弹的行为，美国正与中国就联合国安理会作出更加强硬的反应(如制裁)进行磋商。（奥地利《新闻报》网站）
尚不清楚北京将在多大程度上支持新的制裁措施。安理会曾在朝鲜进行核试验和远程导弹发射后加强对该国的制裁。
数小时前，安理会在美国国务卿蒂勒森的主持下，举行了关于朝鲜问题的会议。
美国常驻联合国代表团发言人今天说:“朝鲜自上次核试验以来的举动，使我们不得不考虑一系列施措施。
在与其他安理会成员磋商之前，中国和美国曾多次就新的制裁措施进行讨论。联合国外交官说,目前的对话仅限于这两个国家之间。
美国至少会敦促中国同意以决议而不是声明的形式，谴责朝鲜发射导弹的行为，决议还可能把更多与朝鲜弹道导弹项目有关的人员和实体列入制裁名单。
【美联社曼谷5月2日电】周一，美国总统特朗普发表的和解言论包括一些涉及朝鲜领导人金正恩的惊人之语，后者长期以来是美国鄙视和怀疑的对象。
特朗普表示:“很显然，他是个相当聪明的家伙……如果我跟他会晤合适的话，我绝对会这么做。”
地球上此刻最受关注的两个人坐下来会面，这样的前景是惊人的。他们的会面将以何种方式呈现？
会面的地点可能是朝鲜半岛停战线两侧的非军事区，也有可能是中国某个地方，虽然这种可能性不大。还有其他选项吗?或许著名的中立国瑞士是一个可能的选择，金正恩在那里上过学。会晤地点有没有可能在白宫?其可能性更低了——连给金正恩发放签证都会是一个有趣的提议。
谈判开始之前，两位领导人可能会花些时间来建立某种较为融洽的关系。不过他们肯定很快会谈到此次会晤的主要议题，其中包括向朝鲜提供援助,与韩国的关系，以及朝鲜的武器试验，这让中美两国感到很不舒服，更不用提韩国了。
这里不可预知的因素是韩国、俄罗斯以及中国。中国是朝鲜几十年来的盟友，它对美国插手其势力范围保持警惕。在这种背景下,特朗普和金正恩的任何会面必然会涉及中国以及中国能向朝鲜施加的压力。
俄罗斯及其领导人普京将谨慎小心地观望此次会面，或许还有些惊慌。这样的会晤可能会改变莫斯科与北京和华盛顿的关系,也可能改变俄罗斯与朝鲜的关系。
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