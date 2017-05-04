美准驻华大使或本月履职 承诺做好中美“中间人”

美国总统特朗普提名的驻华大使2日表示，他将说服中国：如果中国不能阻止朝鲜核危机，其自身安全也将受到威胁。
据美国《华盛顿邮报》网站5月2日报道，预计特里·布兰斯塔德将通过提名确认，并可能在本月底前赴北京履职。
报道称，布兰斯塔德在参议院外交关系委员会发言时说：“我希望竭尽所能成为我们两国的中间人，以帮助说服中国：与美国合作阻止来自朝鲜的威胁符合中国自身利益。”他誓言将尊重“一个中国”原则，但他对中国军队在南中国海争议海域的活动提出了批评。
报道称，特朗普提名布兰斯塔德出任美国最重要的外交官之一，是因为他在政治上的忠心和长期与中国打交道的经历，这在美国政治家中不多见。
另据美国《华尔街日报》网站5月2日报道，特朗普提名的驻华大使特里·布兰斯塔德2日在提名确认听证会上承诺，将在贸易、朝鲜核武计划和人权问题上与中国正面交锋。
布兰斯塔德表示，他将敦促中国“在外交和经济方面采取更多措施，从而发出明确信号，即美国和中国以及全球其他国家不会容忍朝鲜政权的核和导弹开发行为”。
报道称，共和党人和民主党人敦促布兰斯塔德在网络安全、知识产权保护以及为钢铁、牛肉和其他商品制订更好的贸易条款等问题上向中国施压。
他说：“我致力于确保美中之间的贸易关系把美国工人放在首要位置。”
此外据美国商业内幕网站5月2日报道，特里·布兰斯塔德在出席参议院提名听证会时说：“不能允许中国利用人工岛来胁迫邻国或限制航行与飞行自由。”但报道也指出，美仍未制订具体计划来支撑这一言论。
报道称，国务卿蒂勒森也曾就南中国海问题发表强硬言论，这和布兰斯塔德的话形成了呼应。蒂勒森当时建议，美国应当阻止中方船只靠近中国的人工岛。在那之后，特朗普政府的其他官员一直在将这些言论往回拉。同时，中国在这一地区的影响力有增无减。而且，尽管不时口头反对中国在南
中国海的军事设施建设，特朗普政府至今还没有在该地区开展过一次“航行自由”行动。
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