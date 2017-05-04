中国为网络新闻服务立新规

【香港《南华早报》网站5月2日报道】题：中国升级网络监管以加强对网络新闻的控制
中国的网络监管机构升级了对互联网和社交媒体的监管政策，要求所有的网络新闻媒体都必须获得政府许可。
这是12年来这一规定首次进行全面修订，目标是对相关限定划定更清晰的范围。
这一新升级的规定还提供了哪些互联网新闻信息服务形式应当取得许可的更清晰的定义。这些包括“互联网站、应用程序、论坛、博客、微博、公众账号、即时通信工具和网络直播”。
这一新修订的管理办法5月2日由国家互联网信息办公室发布，今年6月 1日起施行。
【美国《华尔街日报》网站5月2日报道】题：中国政府加强网络新闻信息服务管控。
中国政府周二发布新规，针对互联网新闻信息服务进一步收紧管控。从措辞来看，政府认为互联网新闻信息服务会构成国家安全风险，与银行及其他关键机构类似。
由中国国家互联网信息办公室发布的新的《互联网新闻信息服务管理规定》将于6月1日起生效。按照该规定，中国境内互联网新闻信息服务机构的总编辑必须是中国公民,任何与境外实体展开的涉及互联网新闻信息服务的合作都要上报监管机构进行安全评估。
上述新规适用于总部位于中国境内的互联网新闻信息服务机构，从表面上看，并不影响总部位于中国境外的外国新闻机构。
根据新规，互联网新闻信息服务应当“促进形成积极健康、向上向善的网络文化,维护国家利益和公共利益”。
上述新规适用于互联网站、博客、网络 翅1、即时通信工具和其他平台，该规定所指新闻信息包括有关政治、经济、军事、外交和其他社会公共事务的报道和评论。
新的规定加强了国家互联网信息办公室对这些网站的管理。国家互联网信息办公室旨在更好地保护和管理互联网。根据这些规定,互联网新闻信息服务提供者应当健全信息发布审核、应急处置等信息安全管理制度，具有“安全可控的技术保障措施”。
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