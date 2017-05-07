    • 2017年5月7日

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    巴菲特给中国股市的建议：参与赌局要保持理性

    星期日, 五月 07, 2017

    当被问及中国股市的波动时，巴菲特回答道，市场有时可能类似于“赌场”。

    据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，巴菲特在伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）的股东大会上说道：“我认为，在处于发展早期阶段的市场中，可能会有一些趋势，即比已经发展几百年的市场更具投机性。”

    “市场有赌场的特点，对人们有很大的吸引力，特别是当他们看到周边的人都变得越来越富有时。而比起那些已经经历了狂放投机的结果的人，那些没有经历过这个周期的人，会更容易具有投机性。”

    纽约证券交易所是在18世纪末期推出。相比之下，上海证券交易所是于1990年才开业。

    报道指出，上海综合指数（Shanghai Composite）在2015年夏季下跌40%。因此，大量借款购买股票的当地投资者不得不出售股票，以偿还负债。

    在过去几个星期中，中国当局加紧了对金融市场的监管，同时对股市施加压力。就此，上海综合指数今年持平。

    巴菲特指出，如果市场变热，并且人们平均收益不错，那很多人便会被投机——或是称之为“赌博”——所吸引。

    他开玩笑说：“没有什么比你认为智商低于30的邻居买股票而获得了丰厚的买入更加苦恼的了。”

    但是，他认为，当投机大量存在时，这也为投资者提供更多机会，只要他们能够保持理性。

    上个月，美国富国银行投资机构的一份报告指出，投资者应该在美国之外寻求多元化，并在中国等地寻找机会。

    伯克希尔公司副主席查理·芒格（Charlie Munger）也认可该观点。他在周六时曾表示，尽管中国面临增长中的阵痛，但长期来看应该会做得更好。

    据报道引述，他说：“我认为中国股票市场比美国便宜。我认为中国有一个光明的未来。”
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