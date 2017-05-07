与朝鲜关系受美国关注 东盟：承诺遵守安理会决议

东盟外长于4日和5日在华盛顿与美国国务卿蒂勒森、美国政策界与智库人士、以及美国—东盟商业委员会（US-ASEAN Business Council）举行会晤，并向美国承诺会充分遵守联合国安理会决议，以遏制朝鲜的核计划。
新加坡外长维文在接受《星期天时报（Sunday Times）》访问时指出，在此次会晤中，美国政府的首要关注点即是朝鲜问题。
据报道引述，他说：“很明显，他们将朝鲜视为一个清晰的、且是当下的危险，一个不仅是东北亚长期和平与稳定的威胁，也是一个对美国的威胁。”
“他们寻求对联合国安理会制定的朝鲜决议、以及联合国已颁布的一切制裁的完全遵守。所有东盟国家都能够给予他们一个保证，即我们都积极参、并会完全地、严格地遵守。”
据法新社上月28日报道，朝鲜外相李勇浩曾于23日致信东盟秘书长黎良明“求助”。信中称，美国的行为正在把朝鲜半岛地区推向“战争的边缘”，并表示希望东盟国家能帮助朝鲜避免一场潜在的“核屠杀”。
该信件，引起了各方对东盟与朝鲜关系的关注。
据美国之音报道，一些东盟国家同朝鲜有外交关系，其中8个国家设有朝鲜大使馆，5个国家在朝鲜设有大使馆。
此外，东盟地区论坛（ARF）也是朝鲜唯一参加的多边安全机制。
东盟与朝鲜的有限来往，使朝鲜没有与国际社会完全断绝联系。这在一定程度上避免朝鲜采取比现在更加孤立而激进的行为。另一方面，东盟避免过于介入朝鲜半岛问题的态度，使其与朝鲜所维持的关系，很难成为助于解决朝鲜问题的有效渠道。
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