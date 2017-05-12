苹果成首家市值破8000亿美元美企 年内有望破万亿

英媒称，苹果公司9日成为首家市值超过8000亿美元的美国企业，距离其跨越7000亿美元大关刚刚过去两年多一点。
据路透社纽约5月9日报道，这家iPhone制造商的股价今年迄今上涨33%，自去年11月美国大选以来的涨幅接近50%。该公司在标准普尔500指数成分股21.7万亿美元的总市值中约占4%的比重。
苹果的市值在2012年9月时曾占标准普尔500指数成分股总市值的4.9%。
新泽西州“自由观点”资本管理公司总裁里克·梅克勒说：“这反映了该公司实力的强大，它或许是国内实力最强的企业。”梅克勒的公司并不持有苹果股票。
他说：“考虑到其产品数目有限，它对市场的主宰确实没有几家企业能够做到，而且它能够在面对众多竞争对手的情况下保持盈利。”
如果苹果继续维持其增长趋势，那么今年晚些时候其市值将突破1万亿美元。
股票回购也提振了苹果股价。根据标准普尔的数据，在过去四年里，苹果的实际股票数量减少20.9%。
苹果目标股价中位数为160美元，高于三个月前的140美元。苹果股价9日收报153.99美元。
苹果按收盘价计算的市值为8028亿美元，超过美国50个州中45个州的经济规模，仅逊于伊利诺伊州、佛罗里达州、纽约州、得克萨斯州和加利福尼亚州。
伯克希尔-哈撒韦公司曾透露其持有约200亿美元的苹果股票，该公司董事长沃伦·巴菲特8日表示，他越来越看好苹果，因为他可以“非常轻松地确定”苹果的竞争地位。
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