特朗普解雇FBI局长震惊美国 外媒：堪比“水门事件”

外媒称，美国总统特朗普5月9日意外解雇了联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米。科米负责该局对俄罗斯干预美国2016年大选以及可能与特朗普竞选共谋的调查。
据路透社5月9日报道，特朗普表示，解雇科米是因为其在2016年竞选年对当时民主党候选人希拉里邮件丑闻处理不当。
报道称，总统此举震惊了华盛顿，民主党立刻指责特朗普的行为是出于政治动机。
白宫公开的特朗普给科米的信中写道：“我们需要找到新的FBI领导人，使这个关键执法部门重获公众信任，这很重要。”
特朗普在信中告诉科米，他接受了司法部长杰夫·塞申斯的建议，认为科米无法再提供有效领导。科米的任期本该到2023年9月。
另据美联社5月9日报道，特朗普的助手为他解除科米职务的决定辩护，称这是恢复公众对FBI信心的需要，与正在进行的调查无关。
总统高级顾问凯莉安妮·康韦说：“这不是为了掩饰。”她说：“这与俄罗斯无关。”白宫发言人莎拉·赫卡比·桑德斯则表示，FBI基层和国会议员已对科米失去信心。
此外据美联社5月9日报道，白宫说，特朗普将向参议员林赛·格雷厄姆发一份确认函，表明他同俄罗斯没有联系。
格雷厄姆领导的一个小组委员会正在调查俄罗斯对总统大选的干预问题。
白宫发言人肖恩·斯派塞说，特朗普在俄罗斯没有业务，同俄罗斯也没有联系。他说，基于此，格雷厄姆的调查“应该真的很简单”。
民主党人谴责破坏调查
据路透社5月9日报道，民主党谴责特朗普解除科米职务，有些人把它比作1973年的“周六晚大屠杀”。当时，尼克松总统解雇了调查“水门事件”的特别独立检察官。
众议院司法委员会资深民主党议员约翰·科尼尔斯说：“特朗普今天的行为完全破坏了对俄罗斯试图影响选举事件的任何独立调查，并将国家置于宪法危机的边缘。”
民主党参议员迪克·德宾5月9日敦促白宫澄清科米被解雇后，FBI对俄罗斯干预大选的调查是否仍将继续。
另据路透社5月9日报道，美国参议院情报委员会民主党重要人物今天说，尽管总统特朗普解除了FBI局长科米的职务，但该委员会有能力对俄罗斯涉嫌干预美国大选进行可信的调查。
参议员马克·沃纳对记者说：“我认为，（情报委员会）主席理查德·伯尔仍将坚定推动这项调查遵循事实。”
沃纳还说，他对任用特别检察官或特别法律顾问的想法持开放态度。他说，这不会干涉国会的调查。
但沃纳表示，如果设立特别委员会，而该委员会包括特朗普政府指定的成员，那么该方案并不可行。他对特朗普政府能否保持公正表示质疑。
相关调查前景陷入疑云
据美联社5月9日报道，特朗普总统将科米解职使FBI对特朗普竞选与俄罗斯关系的调查陷入了一片疑云之中。
FBI和三个国会委员会一直在调查俄罗斯对大选的干扰以及与特朗普可能的关联。作为FBI局长，科米负责领导这一复杂的反间谍调查，调查活动自特朗普就职以来一直困扰着白宫。
白宫方面5月9日表示已开始物色新的FBI局长人选，而特朗普挑中的人选可能将对调查的走向以及公众是否会接受调查结果产生重大的影响，但鉴于两党议员对科米被解职产生的疑虑，目前不太可能很快确定正式负责人。
特朗普挑的新人选有可能会全盘放弃调查，或者不像科米那样积极地进行调查。新负责人也可能不会与国会调查进行全面合作，而国会的调查要依赖于FBI的信息。
“我对科米局长被解职的时间和理由感到困扰。”共和党参议员理查德·伯尔说。作为参议院情报委员会主席，伯尔负责三项国会调查中的一项，因此与科米也有定期的接触。
“他被解职给委员会已经十分困难的调查又增加了难度。”伯尔说。
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