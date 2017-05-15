失联大学生来电留下8个“暗语”求救，警方惊险破案

据安徽商报报道，5月2日，安徽省绩溪县扬溪派出所接到报警，村民张某称，其儿子小张现在蚌埠上大学，从4月上旬以来突然失联，手机也关机，张某心急如焚。
本来，张某准备去蚌埠寻找，5月2日准备动身时，突然接到儿子电话，平时总是嘻嘻哈哈的小张异常严肃，“爸，电话里面不能说太多，我现在很好。接下来，我说的话你一定要录下来！”张某心知不妙，赶紧开启录音功能，小张随后说了8个莫名其妙的词“湖南北边、温水泉水、区域、中国百货、仓库、储存、商场、场地”，电话随即挂断。张某赶紧回拨过去，又关机了。心急如焚的张某跑到派出所大喊：“你们一定要救救我的儿子，快点，要不就晚了！”
但是这一串隐语究竟想告诉父亲什么呢？张某百般不解，警方费尽心机，最终破解出这8个词的玄机：小张可能被困传销窝，地点就在这8个词里。
但究竟这8个词里有什么玄机？
派出所副所长石炜峰将每个字翻来覆去地看，突然，他灵光一现，意外发现这段话每隔一个字排列组合起来，可能是个地点名。石炜峰将奇数词抠出来，形成了一个长词——湖北温泉区中百仓储商场！
民警果然在地图上搜到这个地方，位于湖北省咸宁市温泉区。“小张肯定是被困在这了。”石炜峰来立马带着两个民警和张某朝着湖北温泉区中百仓储商场这个地点出发。
然而，接下来的事情民警万万没有想到。
到达湖北温泉区中百仓储商场后，在当地公安部门的配合帮助下对广场附近的小区进行地毯式搜救，终于找到传销组织的据点。透过门缝，民警发现里面一群人站得整整齐齐，一起喊着“奋斗”、“赚钱”之类的口号。
民警将该据点的所有人员控制起来，却未发现小张的踪影！究竟发生了什么事？
民警快速审问了传销人员后才了解到，传销头目破解了小张的“暗号”， 当天就被其他传销人员带到了另外一个据点，但是他们也不知道具体是在哪里。
警方通过调取小区监控，才获知了另一个可能困住小张的传销窝点。民警赶到该地点后发现，这个窝点依旧由两道铁门紧锁着。警方采取强攻的方式打开房门，房间内10名被困人员全部被安全解救，小张就在其中，犯罪嫌疑人也全部被当场抓获。
这惊险不亚于电影大片，艺术果然是来源于生活的。
近年来，大学生失联事件频频出现，我们的青年才俊们也该多长个心眼儿，注意人身安全。
目前，该案仍在进一步深挖中。
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