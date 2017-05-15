中国“代孕村”：农村妇女为挣快钱铤而走险

港媒称，内地全面实施二孩政策以来，各地医院产科迎来婴儿出生潮，代孕现象愈见普遍。
据香港《东方日报》5月15日报道，虽然代孕被当局明令禁止，仍有不法中介以丰厚报酬，利诱乡村妇女成为代孕母亲，衍生出“代孕村”。不过怀孕有一定风险，有代孕母亲因频繁怀孕，导致旧伤口被撑破而送命。
报道称，有内地记者今年3月到湖北潜江七里村调查，发现该村妇女代孕成风，有村民更称：想赚钱的年轻妇女都去代孕了。原来该村早在十年前，已有妇女到城市从事代孕母亲行业，当中以年轻妇女为主。由于务农所赚的钱太少，不少妇女都甘愿铤而走险，“靠代孕来钱多，还来钱快”。
报酬方面，村民又爆料指代孕母亲每诞下一名孩子可获十五至二十五万元（人民币，下同）不等的报酬，双胞胎的报酬更丰厚，因此有年近五十岁的妇女也冒险代孕。不过，有些代孕母亲生过一、两胎就不育，也有些妇女生了三、四胎仍继续代孕。
村民指出，为了成功怀孕和保胎，代孕母亲都要注射有助孕素之称的黄体酮，“屁股有打得肿起来的，打完这个地方全是硬的，一天一针，连续打七十五针”。即使如此，仍有人未能成功保胎，甚至要多次接受人工受孕才能诞下小孩，令身体元气大伤。
报道称，怀孕不是零风险，因此代孕衍生不少问题和意外。曾有代孕母亲接受多次流产手术，最终要切除子宫，导致终身不育。另有一名三十多岁的代孕母亲成功诞下孩子，当再次怀孕时，其之前造成的伤口意外被撑破最终送命，家属却只获数万元赔偿。
村民又透露，为中介寻找代孕母亲的人，亦能从中收取佣金，“中介一年介绍二十几人，从这里介绍过去，介绍费就是十几万”。其中一名村民曾替中介介绍两名代孕母亲，因此获得一万元介绍费。
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