美削减外援将战略失分 中国打开南亚中亚大门

美国《福布斯》双周刊网站5月4日发表题为《特朗普将削减对外援助预算，从而在南亚和中亚为中国影响力打开大门》的文章称，美国总统特朗普削减对外援助预算的计划，看起来会对其政府在南亚和中亚的其他目标造成损害。而中国正迅速增加对整个中亚地区援助，这将使美国处于下风。
文章称，拟议中的预算案将完全终止对于该地区4个具有战略地位国家的援助，并减少对地区内国家的卫生援助。两类援助也将被取消，其中一类名为“发展援助”，另一类名为“对欧洲、欧亚和中亚的援助”，“经济支持基金”类别的援助将成为美国首选援助手段。
依照《外交政策》杂志获得的文件，记者对2018财年美国拟向南亚和中亚国家提供的援助水平进行了更深入的研究，发现这些拟议的变动可能会事与愿违地损害美国实现在该地区目标的能力。
在中亚，通过完全终止对5个国家的“对欧洲、欧亚和中亚的援助”预算，这一拟议中的预算案将改变对该地区提供援助的类别。对哈萨克斯坦和土库曼斯坦的援助将完全终止。对吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的援助将继续提供——但是将通过“经济支持基金”账户，且预算额将缩减大约一半，不过乌兹别克斯坦获得的援助将略有增加。
文章称，在战略层面上，在中国正迅速增加对整个中亚地区援助之时，给中亚的援助资金的减少将使美国处于下风——中国的援助比美国多得多，并且投向显眼的基础设施工程。中国的“一带一路”倡议已经在中亚铺设了新铁路线，以及途经吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦通往中国的公路。
文章称，用通俗的话说，在向整个中亚提供援助方面，中国正在挤压美国的利益。这些项目让华盛顿陷入了博弈，并且让那些与美国的关系并不总是顺畅的国家打开了门户。
特朗普预算案将全面削减全球卫生援助。在南亚，往年的全球卫生援助金额一直数以亿计，特朗普把对每个国家的援助砍掉了大约一半左右。
文章称，特朗普将完全终止对马尔代夫和斯里兰卡的援助。斯里兰卡和马尔代夫都处在一个具有地缘战略重要性的位置——印度洋。随着中国寻求在整个印度洋地区扩大其触角和影响力，它已经加强了与每个国家的援助关系，并且成为这两国重要的外交和经济合作伙伴。
对孟加拉国，9100万美元的发展援助将终止，不过经济支持基金提供的额度将从零增加到9500万美元。这保留住了对于一个以经济为导向并正在奋力反恐的国家的重要后勤支援线，令人庆幸。
尼泊尔拥有约3000万人口，对于该国的经济支持基金和卫生援助预算将削减大约一半。
文章称，鉴于正在阿富汗进行的战争以及巴基斯坦在其中的密切介入，这两个国家是该地区的特殊案例。对阿富汗的经济支持基金援助将削减20%，预计为6.5亿美元，而对巴基斯坦的同类援助将保持在2亿美元。
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