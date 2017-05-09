尽管油价连跌三周 华尔街仍看涨国际油价

美媒称，尽管过去三周原油价格出现了13%的暴跌，但华尔街的分析师们仍看涨油价。
据美国《华尔街日报》网站5月5日报道，主要产油国减产尚未带来许多分析师预计的石油储量大幅减少。但各银行仍确信石油供应过剩在今年将得到缓解。
美国高盛公司分析师5日写道，4月份基本供求情况继续改善。该投资银行将最近的暴跌归咎于熊市和以金属为首的大宗商品价格广泛下跌以及中国需求引发的担忧。
石油期货4日跌至5个月来的最低点，一周内价格下跌6%以上。5日的价格略微回升，每桶交易价格为46.22美元，上涨1.5%。
对石油输出国组织（欧佩克）成员本月晚些时候将延长减产的预测加强了许多分析师的乐观预期。欧佩克成员计划在5月25日召开会议，讨论把减产协议延长至今年下半年。
高盛公司在5日的报告中称：“尽管近期出现担忧，但在需求增长强劲的预期支持下，以及或许在今年晚些时候欧佩克就延长减产达成一致的进一步帮助下，我们预计库存下降将加快。”
市场尚未对这一可能性作出反应，去年11月欧佩克最初达成协议之后的涨势已经终结。交易者将重点放在了美国日益增加的页岩开采活动以及原油及其产品的高库存上。
瑞士信贷银行分析师在5日的报告中写道，本周“耐心已经逐渐耗尽……但我们认为基本面看上去越来越有建设性……现在认输还太早”。
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