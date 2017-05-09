特朗普对华策略较奥巴马时期更务实

香港《南华早报》网站5月5日刊文称，中国分析人士说，华盛顿对中国的务实基调表明，美国总统特朗普采取了相较于奥巴马更现实的亚洲政策，但贸易和朝鲜问题上的紧张局势将可能继续困扰中美关系。
文章称，美国国务卿蒂勒森4日在华盛顿对来访的东盟国家外长们说，对南海争议岛屿提出主权声索的各方，应避免强化现有的主权声索行为。据美国国务院官员说，蒂勒森提出，各方应给中国与东盟就南海行为准则进行对话留出“空间”。
此前一天，蒂勒森对国务院的工作人员说，中美关系处在一个“拐点”上，重新审视中美关系的时机已经成熟。
他说：“让我们重新审视这一关系，以及未来半个世纪这一关系的发展。我认为，这是我们定义中美关系的巨大机遇，而且中国领导层对此似乎也非常感兴趣。”
中国分析人士说，特朗普在竞选期间对中国在军事和经济领域所扮演的角色进行过抨击，如今这种基调的改变表明，他的对华立场正在改变。
文章称，竞选期间，特朗普曾在人造岛屿、汇率操纵和贸易问题上批评中国。但此后，为遏制朝鲜不断升级的核计划，特朗普加强了与中国领导人的工作关系。
复旦大学美国研究中心主任吴心伯说，在南海问题上的敌意将逐渐减弱，因为特朗普似乎准备要求美军不得在该地区有挑衅行为。
吴心伯说：“中国当然欢迎特朗普政府采取相较于奥巴马政府更务实的对华立场，但未来仍面临挑战，关键在于具体怎么做。”
对于蒂勒森提出重新审视中美关系的表态，吴心伯说：“这将与奥巴马强调获得东亚主导地位截然不同。”
文章称，为挑战中国对南海的领土主张，奥巴马政府在南海开展了一系列“航行自由”行动，这令中国大为恼火。
在特朗普任内尚未出现这样的行动，但美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿帮办帕特里克·墨菲说，美国将继续这样的行动，但他拒绝说明具体时间。
北京大学国际关系学院院长贾庆国说：“发展实用主义需要时间，但总体上，特朗普政府的立场要比奥巴马政府更具建设性。”
吴心伯说，中美关系面临挑战，尤其是在经济和贸易问题上。双方还有可能在朝鲜问题上发生冲突，北京方面担心，美国将在制造地区动荡的道路上一直走下去。
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