ofo在新加坡推出热带车型

新加坡5月24日电,中国共享单车品牌ofo小黄车24日在新加坡举办了庆祝当地成功运营100天的活动并推出了专为当地共享单车市场定制的新车型aura1.0。
新款共享单车由天津富士达自行车有限公司制造。与旧款车型相比，新车型不仅在外观上有了升级，还全新配备了适用于海外国家不同的网络通信制式的“天卫三号”新一代智能锁，方便当地ofo用户用手机通过客户端内嵌的谷歌地图定位单车并扫码开锁。
同时，为了应对新加坡炎热、多雨、潮湿的气候，新车型配备了耐锈耐腐蚀的新型铝制车架和不易爆胎的空气实心轮胎；为了适应新加坡多山多坡的地形，新车型在减震避震方面做了升级，还配备了3倍变速装置；为了响应新加坡政府的要求，新车型还配备了摩电车头灯和具有自动感应功能的太阳能车尾灯。
此外，考虑到新加坡用户在高温下骑行的感受，ofo还贴心地在车筐里设计了专门放置水瓶的卡口。
今年2月，ofo小黄车登陆新加坡，首批在当地部署了上千辆共享单车。截止目前，ofo在新加坡的累计注册用户达10万，日订单量为2万。
在新加坡，目前ofo小黄车与同样来自中国的共享单车品牌摩拜单车以及新加坡当地品牌oBike争夺市场份额，初步形成“三足鼎立”局面。(新华社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost