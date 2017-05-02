特朗普Twitter只关注45人

当特朗普在今年1月就任美国总统后，62%的选民建议他关闭在选举期间大受欢迎、但口无遮拦的社交网络账号，仅保留一个从奥巴马那儿继承过来的官方账号。但特朗普将政府信息发布移交给专业管理人员，自己则在手机上保留了个人账号@realDonaldTrump。自2009年3月以来，他已经通过该推特账号发布了将近3.5万条推文。
我们知道特朗普上任100天后，其在推特上的粉丝人数就已达到近3000万,他在执政第一个月就使用推特账号宣布政令、挑战欧盟或者讽刺媒体。
但是特朗普回复的信息不超过1%,在推特上他是统冶者，然而他自己又关注哪些人呢?信任什么人呢？
特朗普的个人账号只关注了45个账号，对于一位粉丝众多的人甚至对于一个政客来说，这个数字绝对偏低。
在特朗普挑选的45个关注账号中，只有两个是美国以外的账号，一个是南非高尔夫球手加里·普莱耶,还有一个是英国记者皮尔斯·摩根，剩下的全是美国人，大部分为纽约或华盛顿的人物。他关注的人从未超过50个，今年3月还取消了对微软-全国广播网两位记者的关注，因为他们批评他的执政管理。
什么人被特朗普在推特上关注的几率比较大呢?主要是姓特朗普、为特朗普工作的人或者是福克斯新闻网的记者。他的信任圈子包含了四大群体：家人、生意伙伴、执政团队和偏爱的媒体。
特朗普最关注的两个人是女儿伊万卡和儿子小唐纳德。事实上特朗普当选总统后，其家人受欢迎程度及家族生意也水涨船高，获益不少。（西班牙《世界报》网站）
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