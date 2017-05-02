日本自卫队首次护卫美军舰 ：炫耀同盟 借机突破禁区

日媒称，为实施安保法规定的“武器等防护”任务，日本海上自卫队直升机护卫舰“出云”号1日上午从神奈川县的横须贺基地离港，当天下午在房总半岛海域与美国海军的补给舰汇合。“出云”号在展开警戒监视等防护活动的同时，将用两天左右时间在太平洋航行。这是自卫队首次实施安保法规定的新任务。此举还旨在彰显“牢固的日美同盟”以制衡朝鲜。
据共同社5月1日报道，围绕安保法的新规定，派往南苏丹参加联合国维和行动的陆上自卫队部队去年11月被赋予“驰援护卫”的新任务，但未得到实践。本次“武器等防护”任务是自去年3月新安保法实施以来的首次实际运用。若美舰受到武装集团等的攻击，自卫队也有可能不得不使用武器。在横须贺基地附近，市民等反对该任务的呼声高涨。
据日本《每日新闻》5月1日报道，记者采访政府相关人士获悉，日本防卫大臣稻田朋美首次下令自卫队依据安保法，实施平时保护美军舰船的“武器等防护”活动。应美军要求，海上自卫队的护卫舰1日起赴太平洋海域护卫美国海军的补给舰。鉴于北朝鲜局势，此举的目的可能是展示日美合作。
自卫队对美舰等的护卫因安保法修改而成为可能。如果正在实施“有助于我国防卫活动”的美军提出要求，防卫大臣认为有必要，就可以下达命令。
日本政府称，为了避免与外国军队的武力行为一体化，不在“正在实际战斗的现场”实施护卫活动。然而，这与行使集体自卫权的三条件无关，即使在从平时到有事的“灰色地带事态”下也可以实施，所以在野党批评称这是“集体自卫权的近道”。
运用指针中就“武器等防护”的实施只公开了“发生特异事态”以外的情况。另一方面，允许行使集体自卫权的安保法，在国会审议的过程中造成了舆论的分裂。有声音担心，以北朝鲜局势为背景，护卫美舰恐将慢慢正式化。
据日本《产经新闻》5月1日报道，海上自卫队依据安保法首次实施护卫美舰行动，目的是从侧面支援美军对朝鲜的强化警戒活动。同时，日美两国展示合作，也是一种政治信号。
报道称，自卫队对美军的“武器等防护”是平时的任务，武器使用标准也受到极大限制。不过，海上自卫队相关人士就“出云”号护卫舰1日驶离海上自卫队横须贺基地对美补给舰进行护卫的行动称，“‘出云’号虽然并非航母，但可以发挥航母那样的作用，这次的行动具有很大的政治意义”。
据日本《东京新闻》5月1日报道，在美国与朝鲜军事紧张升级的背景下，担忧自卫队与美军的一体化提速和既成事实化的声音增多。继自卫队与美军“卡尔·文森”号核动力航母举行联合训练后，自卫队首次依据安保法实施了“平时护卫美舰”活动。
报道称，海上自卫队在护卫美舰的任务中，如果出现针对美军的意外攻击和妨害行为，可以使用武器进行阻止。因为即使没有满足行使武力保护他国的集体自卫权的条件，也可以同样进行反击，因此这被批评为集体自卫权的“秘密渠道”。有人指出，该项任务可能会让自卫队陷入开启战端的危险性。
不过这次海上自卫队护卫美军护卫舰的范围是太平洋一侧。目前情况下，朝鲜瞄准日本四国海域美舰的意愿和能力都很低，其他国家和恐怖组织攻击美舰的情况也不太可能出现。海上自卫队的任务与其说是护卫美舰本身，不如说主要是为了向朝鲜炫耀日美同盟的紧密性。
报道称，自卫队在美军未必需要保护的海域护卫美舰，阐释了飞跃性扩大自卫队支援的安保法的本质。取决于美朝对立今后的剧情发展，一体化的自卫队与美军直接联合战斗的事态也带有了现实意味。
报道称，自卫队要护卫美舰，需要美方先提出要求。日方也将根据运行指针，在最初实施护卫时，经由政府的国家安全保障会议进行审议。考虑到北朝鲜局势，日美两国政府一致认为，需要进一步推进自卫队与美军的一体化。不过，这次自卫队护卫的军舰并非在靠近北朝鲜的日本海一侧，而是在太平洋一侧航行的补给舰，其必要性令人怀疑。
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