安倍政府支持率大跌10% 受访者认为首相无法信任

日媒称，日本媒体17、18两日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，安倍内阁支持率为44.9%，较上次5月调查大跌10.5个百分点；不支持率为43.1%，上升8.8个百分点。围绕学校法人“加计学园”新设兽医系计划，对于政府方面称行政未被扭曲的说明表示“不能接受”的受访者达到73.8%。关于写进“合谋罪”主旨的修改后的《有组织犯罪处罚法》，67.7%的受访者就执政党省略参院法务委员会表决程序的做法批评称“不好”。
据共同社6月18日报道，由于4月份起变更为将手机用户也纳入调查对象，无法进行简单比较，但内阁支持率跌至不到50%是2016年4月后的首次。不支持的理由中最多的为“首相无法信任”，占41.9%；支持的理由中最多的为“没有其他合适的人”，占46.1%。
报道称，从性别来看，不支持的女性达到46.8%，超过了表示支持的39.7%。从年龄来看，39岁以下年轻人的支持率最高，为52.0%，而60岁以上老年人的不支持率为52.0%，高于支持的40.3%。
关于加计学园的记录文件，认为通过政府的调查“弄清了真相”的受访者为9.3%，认为“没弄清真相”的为84.9%。围绕加计学园问题及学校法人“森友学园”低价购买国有土地一事，“认为（安倍政府）有问题”的比率为57.1%，“认为没问题”的为33.2%。
对于“合谋罪”法，赞成和反对的比率分别为42.1%和44.0%，50.7%的人认为政府对国民的监视“将增强”。对于政府是否进行了充分说明的提问，81.3%的人“认为没有”，“认为有”的仅为12.5%。
对于作为皇族减少对策使女性皇族结婚后也留在皇室的“女性宫家”制度，认为“应当创设”的为63.8%，认为“没必要”的为24.7%。
各政党支持率中，自民党较上次调查下滑8.5个百分点，为34.3%；民进党上升4.3个百分点至10.4%。其后依次为公明党5.0%，共产党5.0%，日本维新会3.0%，社民党0.6%，自由党0.5%，日本之心0.3%。表示“无支持政党”的无党派受访者最多，达40.1%。
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