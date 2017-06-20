美军欲组建人类与机器人混编班：“机器战士”将无所不在

英国《每日邮报》网站6月15日发表题为《专家称到2025年为美军打仗的机器人将多于士兵》的报道称，五角大楼已经发出一项标价1100万美元的合同，以组建具有人类和机器人协同作战能力的“联合兵种班”。
根据这项新协议，Six3先进系统公司将“设计、开发和验证”该新系统的原型。新系统可望在2019年年中之前完成。
这项工作是在专家们日益提醒说机器人武器将很快在作战中发挥比目前大得多的作用，甚至可能在下一个十年中超越人类在战场上的存在之际启动。
来自美国国防部的这项价值1054万美元的合同要求Six3公司“设计、开发和验证联合兵种班的系统原型”。合同文本解释说，这样一个班将“把人类与无人操纵装备、无所不在的通信和信息以及各种领域的先
进作战能力结合起来，以便在日益复杂的作战环境中最大限度提高一个班的战斗水平”。
专家预言机器人将是战争的未来——而它的到来也许会比许多人预料的更快。“今日俄罗斯”电视台报道说，前英国情报官员约翰·巴塞特去年曾说：“有智慧的机器人武器是一种真实的存在，到2030年它们将会
无所不在。到2025年前后的某个时候，美国陆军实际上拥有的战斗机器人的数目将多于人类士兵的人数。”
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