新型客机在巴黎航展呼之欲出

外媒称，波音公司商务飞机部门负责人认为，该公司一直在研究的一款新式喷气客机具有巨大的市场潜力，但仍希望在为该项目投入数以十亿计美元之前有更多的考虑时间。
新客机市场潜力巨大
据美国《华尔街日报》网站6月18日报道，在航空界，这项决定是飞机买家、波音公司供应商和该公司对手空中客车公司最为关注的一个焦点。
凯文·麦卡利斯特在巴黎航展前夕对记者说：“我们确实发现，在单通道客机和双通道客机之间存在一定的市场空白。”巴黎航展是今年航空界举办的规模最大的展览，各飞机制造商及供应商会在航展上与客户进行洽谈。麦卡利斯特说，新型飞机的需求量可能高达4000架。
尽管如此，麦卡利斯特表示他不会急于做决定。他说：“我们当前关注的问题是：我们能否制定一项可行的商业计划。”他还说：“为了做好工作，我宁愿花些时间。”
波音公司已花了大约3年时间，与57个潜在客户商讨未来飞机的设计方案。新飞机将可搭乘200余名乘客，飞机的大小介于波音公司主打的737单通道客机和787远程“梦想客机”之间。该飞机将在2025年前后开始服役。
波音规划“未来客机”
麦卡利斯特说，目前正在研究的这款新飞机在销售上可能更侧重服务。波音公司还可能自行对其生产的飞机零部件进行再平衡，而非从供应商那里进行采购。另外，该公司可能在飞机组装方面采取新策略。
很多客户都在热盼波音公司作出决策。中国飞机租赁集团控股有限公司常务董事克里斯蒂安·麦考密克说：“我们迫切地想知道结果以及他们对市场所作的判断。”其他很多潜在客户也表现出兴趣。
正在研究的这款飞机旨在替换1982年至2005年交付的波音757客机。波音公司负责商务飞机市场营销的副总裁兰迪·廷塞思16日表示，根据设计，新飞机的乘客搭载量将增加20%，航程也将增加20%。
波音公司称，这款双通道客机将基本使用现有技术进行生产。
至于波音公司是自行挑选一家引擎供应商还是交由买家选择，目前还没有定论。多家引擎制造商都表示，如果能成为唯一供应商的话，他们会为波音公司下调供应价格。
很多飞机买家则持不同看法。麦考密克说：“激发卓越的最佳方式就是竞争。这不仅适用于引擎领域，在机身类型方面也是如此。”他暗示很多客户也希望空客公司推出一款新飞机。
空客推出A380+计划
据美国《航空和空间技术周刊》网站6月18日报道，空中客车公司将为客户提供A380的升级版“A380+”，试图用它最大的客机保持市场吸引力。
据空客公司说，与现有的A380相比，新版客机的单座运营成本将降低13%。如果确认推出，A380+将增加新的翼尖小翼并对机翼做一些改进。空客公司预计这将使油耗减少4%。此外，空客公司还打算通过延长检查间隔时间和减少每次定检的时间，大幅降低养护维修成本。A380+还计划对机舱内部进行调整，最多可增加80个四种不同级别的座位。
A380+是空客公司为近年来陷入危机的A380项目吸引更多客户的最新尝试。不过它远不及A380neo计划的力度，后者是空客此前考虑过的一项计划，涉及对整架飞机的重新设计。空客商用飞机主管法布里斯·布雷吉耶早些时候说，目前显然没有涉及大面积改动的“商业计划”。
A380+的最大起飞重量将从目前的575吨提升至578吨。这将使航空公司能够在增加80名乘客的情况下，达到与现有A380一样的续航里程，或是在不增加乘客数量的情况下，比现有A380增加300海里的续航里程。
据报道，空客公司正在与阿联酋航空公司洽谈一份20架A380的后续订单。在短期内获得更多订单对于空客公司至关重要，因为这样它才能避免做出进一步减产的决定。
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