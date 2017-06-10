四个改变，防住老年斑

随着岁月流逝，人体机能逐渐减退，再加上一些外在因素，如日晒、慢性炎症刺激、病毒感染等的影响，大多数老年人身上都会出现一些黑色的皮疹，称之为老年斑，也叫脂溢性角化病，又称老年疣，是一种常见的良性肿瘤，一般不会自行消退，但也不会恶变。老年斑不仅影响容颜，也提示身体趋向衰老，加大了老年人的心理压力。预防生成老年斑，通常要从以下几点着手。
1.补足维生素E。维生素E能阻止脂褐质生成，并清除自由基、延长寿命，有较强的抗衰老性能。日常生活中，富含维生素E 的食品非常多，包括几乎所有绿叶蔬菜，油类如麦胚油、棉籽油、玉米油、花生油、芝麻油等。奶类、蛋类、鱼肝油等也有一定含量的维生素E。但维生素E是脂溶性维生素，摄取量不易过大。
2.适当运动。老年斑的形成与身体机能的减退有很大关系，所以运动对于防止老年斑的形成，也同样有益。但同时需注意，要根据自身的健康状态、环境、季节、心情等情况，选择强度相对较低的有氧运动，如太极拳、步行、慢跑等，从而达到强身健体的目的，又不会对关节造成损伤，切忌急于求成及负重锻炼。
3.做好防晒。日晒也是老年斑形成的主要因素，做好防晒，也是预防形成老年斑的重要手段。尽可能避免日光过强时外出，如需外出，则需选择合适的防晒方式，如戴帽子、打遮阳伞及涂防晒霜等。其中，涂抹防晒霜时，需根据外界坏境及自身皮肤情况，选择SPF 值（防晒系数）合适的防晒霜。
4.每天干洗脸。大多数老年斑出现在面部，对容颜影响较大。干洗脸能有效提升毛细血管的活性，帮助保持皮肤弹性，加速血液循环，减缓面部皮肤老化，防止形成老年斑。方法如下：双手手掌上下推擦面部肌肤20~30 次；用中间三指指腹左右推抹前额20~30 次，再轻拍整个面部肌肤1~3 分钟，之后用清水洗脸。每天早、中、晚各1 次。
此外，选择合适的护肤品、注意保湿以及保证充足的睡眠对于预防形成老年斑也有重要作用。需要提醒的是，老年斑通常不会对身体健康造成影响，但如果发现以下情况，须及时就医，进行必要的检查和处理，以免贻误病情。1.表面溃烂出血；2.色泽突然变深，伴有瘙痒、疼痛；3.在短时间内出现大量老年斑类皮疹，且迅速增多、增大；4.老年斑的质地变硬，表面变得粗糙，角化明显，剥脱后有小出血点。
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