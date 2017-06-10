美能源部长看好中美清洁能源合作 称存在“重大机遇”

美国能源部长里克·佩里8日说，美国和中国在清洁能源方面合作存在“重大机遇”。眼下，全球都在批评特朗普总统退出巴黎气候协定的决定。
据美联社6月8日报道，佩里参加在北京召开的国际清洁能源会议期间会晤中国国务院副总理张高丽时提到，两国可以在液化天然气、核能源和碳捕捉等领域开展合作。
佩里说：“我认为，在这三个领域，我们有就清洁能源问题开展合作的重大机遇。”
报道称，特朗普上周决定退出巴黎气候协定，这使外界猜测他所制造的领导力真空可能由全世界最大的温室气体排放国中国填补。
佩里在日本说，他希望中国在气候问题上站出来，成为“真正的领袖”，同时就美国正在退缩的批评进行反驳。
佩里说：“我希望中国能够介入并且尝试夺走领导权，那对他们将是很好的挑战。”
2015年巴黎气候协定获得通过曾在很大程度上被视为美中合作的成果：这两个国家是全世界最大的经济体和能源消耗国，经常在地区安全和人权等问题上发生争执。
加利福尼亚州州长杰里·布朗也参加了北京的此次会议。中国和加州6日签署协议，将开展减排合作。
据路透社6月8日报道，美国加利福尼亚州和中国清华大学8日宣布，双方将联手成立美中气候变化研究所，就对抗全球变暖进行技术和研究上的合作。美国总统特朗普上周宣布美国退出巴黎气候协定。这一决定引发了人们的担忧，担心美中两国在这一领域内的联合行动会面临威胁。
报道称，不过加州已经承诺会加强和中方的合作。它在6日宣布将与中国科技部合作，推动碳捕捉与碳存储以及其他清洁能源技术的研发与商业化。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost