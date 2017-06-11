锂威胁石油地位 电动汽车将引发原材料革命

电动汽车的扩张式发展将彻底改变国际原材料市场的格局。在当前的国际市场上，这一进程已经对一些原材料（如锂、原油等）的价格造成了正面或负面的影响。而且随着电动汽车不断蚕食以汽油和柴油为燃料的常规汽车的市场份额，这一变革进程势必进一步加快。石油、锂、钯、钴、铂等将成为这场大戏的主角，尽管它们的命运走向将大不相同。
据西班牙《经济学家报》网站6月5日报道，长期以来一直被称为“黑金”的石油现在面临失去原材料市场“王冠”的危险，而异军突起的锂正在获得“白色石油”的美称，因为目前主流的电动汽车电池多采用锂作为原料。这种新兴的战略资源正在成为大宗商品界的新贵。
全球市场对石油需求的增长正在逐渐放慢，这种趋势未来几年内将变得更加明显。业界分析人士认为，在很长一段时期内，国际原油价格将保持在低于2014年之前几年（当时油价主要在每桶70至100美元之间波动）的价格水平。
国际能源署预测，在2040年之前，全球对煤炭和石油的需求将达到峰值。国际能源署还预计，总体上看，未来汽车的耗油会减少。虽然今后25年汽车保有量将翻一番，但新型汽车油耗减少和电动汽车数量增加将令汽车的石油燃料消耗量降低。
瑞银集团表示，柴油汽车市场份额持续下滑可能导致铂需求下降。铂被广泛用于制造柴油车排放转化装置，而汽油发动机则使用钯代替。由于电动汽车行业发展趋势带来的需求变化，铂和钯的远期价格出现显著变化。
市场人士认为，在较长一段时间内，锂将是原材料市场的王者。与此同时，钴作为电池原料的崛起也不应被忽视。
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