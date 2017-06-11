美指俄黑客造假新闻引海湾危机

【美国有线电视新闻网网站6月6日报道】据知情的美国官员透露，美国调查人员认为，俄罗斯黑客侵入了卡塔尔国家通讯社，并植入了一条促使美国最亲密的海湾盟国之间爆发危机的假新闻。
卡塔尔和美国政府官员称，联邦调査局前不久派一组调査人员前往多哈，帮助卡塔尔政府调查这次所谓的黑客入侵事件。美国官员称，美国安全机构收集的情报表明，俄罗斯黑客是卡塔尔政府两周前报告的入侵事的策划者。卡塔尔政府称，卡塔尔通讯社5月23日的一条新闻杜撰了该国统治者的言论，这些言论似乎对伊朗和以色列十分友好，并对特朗普总统能否保住总统职位提出了质疑。
卡塔尔外交大臣称，联邦调查局已经证实黑客入侵和假新闻植入。他说:“我们受到的所有指责都基于假消息，我们认为这整场危机都基于假消息，因为它的开始是基于捏造出来的新闻，这则新闻被植入我们遭到黑客入侵的国家通讯社，这一点已经到联邦调查局证明。”
【法新社莫斯科6月7日电】莫斯科周三拒绝接受俄罗斯黑客引发围绕卡塔尔的外交危机的指控。克里姆林宫网络安全顾问安德烈•克鲁茨基赫称:“我们厌倦了对未经证实的陈词滥调作出反应。”他说:“无论发生了什么，都是黑客所为。这是老一套的说辞，一如既往没有证据。他们甚至在调查开始前就已经得出结论了。”
【路透社巴黎6月6日电】沙特阿拉伯外交大臣阿德尔•朱拜尔周二表示，卡塔尔必须采取一些措施才能恢复与其他阿拉伯国家的关系，包括停止支持巴勒斯坦哈马斯组织和穆斯林兄弟会等。朱拜尔表示，卡塔尔完全清楚该怎样做才能恢复与利雅得以及阿拉伯盟友的关系。
朱拜尔说:“我们希望看到卡塔尔兑现自己几年前关于极端主义组织、不怀好意的媒体以及插手其他国家事务方面所做的承诺。”
【法新社华盛顿6月7日电】6日晚，美国总统特朗普在上午支持孤立卡塔尔后又呼吁海湾国家“团结”。
特朗普在与沙特国王萨勒曼通话时强调“一个团结的海湾合作委员会对于战胜恐怖主义并促进该地区稳定至关重要”。白宫在公报中指出美国与沙特领导人“讨论了阻止该地区国家资助恐怖组织和推进极端主义的主要目标但该公报没有提到卡塔尔。美国总统这番缓和言论与上午那几条导致美国与卡塔尔关系降温的推文形成反差。特朗普似乎在推特上支持孤立卡塔尔，暗示这个海湾小国资助极端主义。
【俄新社莫斯科6月6日电】俄罗斯总统普京6日与卡塔尔埃米尔塔米姆通话讨论外交危机，重申莫斯科主张通过政治手段解决此类问题。克里姆林宫发布公告称:“普京言明了俄罗斯的原则性立场，即支持通过政治外交手段、借助对话来解决危机。”
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