美海军报告盯上中国“海上民兵”为哪般

美国《国家利益》双月刊网站6月7日刊发美国海军军事学院教授安德鲁·埃里克森的文章《新的五角大楼涉华报告凸显中国海上民兵的崛起》称，五角大楼6月6日公布了提交给美国国会的2017年度中国军力报告。在这份报告中，最重大的变化无疑是史无前例地谈到了中国海上民兵，这是美国政府首次将这样的评估公开“讲出来”。
文章称，中国海上民兵与中国海警，以及具有“掩护”支援能力的中国海军一起，在海上行动中扮演核心角色，旨在通过海上行动占得先机。该报告将这一策略称为“海上争端中的低强度威慑”。
文章称，中国海上民兵力量在1974年的战争中扮演了核心角色。在那场战争中，中国与越南争夺西沙群岛西部的一些岛屿。2014年，菲律宾突破中国海警船封锁，向仁爱礁的废弃军舰提供物资补给并进行人员换防，在此期间，中国海上民兵参与了侦察与主权巡逻活动。
文章称，民兵一直是中国武装力量的重要组成部分，而海上民兵近乎是中国第三支海上力量。尽管大部分海上民兵有非军事性的工作，新的海上民兵部队仍在不断涌现。
文章称，美国五角大楼公开评估中国海上民兵，是为了让美国政府可以消除这支队伍合理的推诿，减少其回旋余地，并降低未来中方与美国及其盟友在海上发生冲突时使用它的可能性。值得注意的是，五角大楼的最新报告是美国政府最高层对中国海上民兵的首次正式评估。
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