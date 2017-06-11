专家称中国试图领先太空竞赛

中国在建造像飞机那样利用跑道起降的航天飞机方面取得了“重大进展”，一名专家称，这项进展可以缩小与美国在空间技术方面的差距。
据香港《南华早报》网站6月8日报道，作为中国空间计划的组成部分，这种航天飞机正由中国航天科工集团公司研发。重要防务承包商航天科工的副总经理刘石泉说，他们的目标是让这种航天飞机既能搭载航天员也能运载货物往返。
刘石泉5日在北京举行的全球航天探索大会上透露了这项计划。
刘石泉在接受内地媒体采访时称，这种航天飞机的一项关键特征将是能够水平起飞，而不是像传统航天器那样需要垂直起飞。
这将令它与一架普通飞机类似，但它的速度和动力将足以穿越大气层，与其他航天器或近地轨道上的太空站对接，并且它将能够在机场降落。
刘石泉说，该项目团队现已完成几乎所有地面试验，并克服了发动机设计和建造等关键技术障碍。他没有透露第一次试飞的日期。
专家称，如果这种航天飞机研发成功，它将使得进入空间成本更低并且更有利于环保，同时帮助中国在与其他国家的技术竞赛中取得进步。
北京航空航天大学的科学家张涛说：“这是一项里程碑式的进展。这意味着中国在太空竞赛中可能正在赶上美国，并且正试图领先。”有关该项目的消息出现在美国空军上个月令它实验性的X-37B航天飞机在佛罗里达州着陆之后，这是它的第四次轨道试飞。美国军方称，它的主要目标是研发可重复使用的航天器技术。
听取过该项目简要介绍的张涛说，航天科工的这种航天飞机更加高级。他说，X-37B是用火箭弹和发射台垂直发射的，它庞大的机身和小机翼使得它是一种小型无人版的航天飞机。
张涛说，中国的航天飞机拥有“细长、更加流线型的机身”，这意味着它可以利用机翼起飞，与军用、甚或是民用飞机共享地面设施。他说，航天科工的这种航天飞机将是维珍银河公司“白色骑士二号”的一种更大版本。这家私营公司的航天器寻求搭载六名游客在太空中停留六分钟，而中国航天飞机的目标是将宇航员和货物运送到空间站。
报道称，这个项目是在20世纪80年代首次得到提议的，但在一段时间内一直受到搁置。反对者称这风险太高、成本太贵并且挑战太大。中国选择了成本更低、更传统的神舟飞船来执行载人飞行任务。但业内人士说，解放军继续为这个项目提供资金。它可能成为军队的一种强大武器，用于远程打击或监视。
航天飞机的提议也出现在其他国家，但由于技术挑战，很多提议遭到放弃或进展缓慢。“白色骑士二号”已经进行了很多次试飞，但尚未飞出大气层。
哈尔滨工业大学航天学院的非线性动力学教授曹庆杰说，太空和大气层中的环境很不一样，寻求在两者中都表现良好的航天飞机常常表现糟糕。他说：“光是地球引力的变化就很容易破坏飞行控制系统。”
北京理工大学的一名研究人员称，航天科工的这种航天飞机可能会有一台混合动力发动机。该研究人员说：“发动机越复杂，它在事故中关闭的可能性就越大”。
但张涛说，航天科工的宣布表明大多数问题已经得到解决。他说：“我期待试飞很快进行。”
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