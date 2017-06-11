外媒称中国高考是“世界最难入学考试”

外媒称，近1000万名中国学生7日早上7点钟起床，但很多人早饭没有胃口，一些人喝豆浆，但不像通常那样吃咸鸭蛋。因为根据中国的迷信说法，鸭蛋会让考生在教育工作者认为是世界上最难的入学考试——高考中得零分。
据德国《法兰克福汇报》网站6月7日报道，为期两天或三天的考试自7日早晨9点开始，家长提前1个小时把孩子送往考场，来自不同学校的学生坐在一个考场里挥汗解答3年时间里在老师和父母监督下每天花十几个小时进行准备的考题。
报道称，高考分数将决定考生之后上中国的哪所大学，对中国年轻学生和把希望寄托在他们身上的父母来说，大学的质量或许将决定他们之后的命运。能进入清华大学等名牌大学学习的学生，未来将有很大几率在私营企业或国有企业中找到薪资相对较高的工作，而高考分数只能上中等大学的人，大多或许只能获得中等水平的薪资待遇。
报道称，今年是中国文革后恢复高考40周年。恢复高考第一年的录取率为5%，2014年的录取率为74%。
另据西班牙《国家报》网站6月7日报道，高考制度在中国被称为选拔人才最公平的方式，但这种考试制度也并非完全平等，考生之间的差距有时从一出生就已经注定。西班牙《国家报》记者采访了考生小陈（音）和小杨（音）及其家庭。
男生小陈和女生小杨已经为高考夜以继日地准备了数月时间，他们为自己制定的目标分别是考上清华大学的机械工程专业和医学专业。被问到每天学习多久时，他们给出了相同的答案：除了吃饭睡觉，都在学习。两人都是头脑聪颖、勤奋刻苦的好学生。
报道称，包括小陈和小杨在内，今年将有940万考生参加高考。除了考生积极备战外，考生家庭也如临大敌，中国家长普遍认为只有高考考出好成绩才能保证孩子有个好前途，很多考生都是家中的独生子女，因此更受重视。有人说，高考是中国不问出身、只看成绩的选拔考试，因此越是普通家庭的孩子越要珍惜这次机会，具有真才实学的考生能够通过高考脱颖而出。
报道称，在中国，一所高中能够获得多少教育经费在一定程度上取决于学生的高考成绩。成绩突出的学校能够获得更多经费，也就能够聘请到更优秀的教师，并且有更多资金改善教学硬件水平，这个恶性循环导致农村地区的教育水平与城市地区的差距越来越大。专家指出，高考本身是一个公平的制度，但问题在于中国社会的社会经济差距越来越大，现在需要的并不是改变高考，而是建立合理的教育经费分配制度。
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