中国并非仅靠不公平竞争获发展

美国《纽约时报》网站6月7日发表该报专栏作家托马斯·弗里德曼的文章《特朗普的谎话与中国的繁荣》称，美国人低估了中国。美国人把中国经济飞速增长的所有原因都归结于不公平的贸易行为，这样做对美国来说有危险。
弗里德曼称，他上周在中国进行了考察，北京之行给他留下了非常强烈的印象。中国一直在快速地、聪明地采用新技术，特别是移动互联网技术。例如，中国向无现金社会的转型非常之快，人人都在用手机支付所有的东西，以至于中国报纸上有这样的报道：大城市的乞丐已开始用二维码乞讨。
“美国一直在梦想成为一个无现金的社会。”百度的总裁张亚勤说，“但中国已经做到了。”
美团网创始人王兴说，他有一支约30万人的电动单车大军，他们每天把外卖食品和杂货送到上千万中国移动互联网用户的家门口。王兴说：“我们是世界上最大的食品供货商。”
而且，正当特朗普退出巴黎气候协定的时候，中国正在稳步地减少煤炭的使用。科锐国际总裁郭鑫说，中国最热门的两类工作机会在软件和新能源领域——所有的企业都在寻找电动汽车、太阳能和风能方面的工程师。软通动力集团的高层管理人员方发和说，“就在两周前，我带了马萨诸塞州的十几家绿色能源创业公司”来中国寻找机会。软通动力帮助中国设计智能型的可持续发展城市。
文章称，就像中国在采用新技术上一直很聪明一样，我们也应该考虑特朗普屡屡抱怨的问题，即中国在贸易上的不公平做法。中国在一些领域的发展是以美国和欧洲工人的利益为代价的，我们需要解决这些问题，而且现在就要解决。弗里德曼称，他在去北京之前，给一位中国国内贸易方面的朋友发了电子邮件，向他询问，特朗普的抱怨是否有道理。
这位朋友回答说：“收到你的邮件时，我正坐在从北京开往上海的火车上，在沿途的几乎每座城市，从我们眼前掠过的是无边无际的崭新工厂和整齐林立的公寓楼，还有更多的仍在建设中。正如你所觉察的那样，我一直比较同情特朗普在贸易和工业政策上的许多想法。但如果能说些什么的话，我只能说，特朗普可能为时已晚。”
常驻中国的美国和欧洲商业领袖解释说，核心问题是，美国在2001年同意让中国加入世界贸易组织，使其在很大程度上不受限制地进入美国市场时，美欧允许中国继续保护本国的部分市场，因为中国是一个“发展中国家”。当时的假设是，随着中国进行改革，其发展水平与美欧更接近时，中国的贸易壁垒和政府对企业的补贴都会消失。
文章称，情况并非如此。中国的实力增长了，在许多领域已与美国平起平坐，但中国仍在继续保护自己的企业不受国外竞争的影响。
一旦这些公司变得足够强大，政府就让它们走向世界。中国打算成为电动汽车、新材料、人工智能、半导体、生物制药等行业的世界领先者。
弗里德曼称，中国需要明白，有些人在其他方面不认同特朗普所代表的一切——这些人也珍视美国与中国之间的强有力关系，但他们可能恰好会支持特朗普对中国进口产品征收边境调整税的想法，以此来建立均等的竞争环境。
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