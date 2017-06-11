美媒称美正将太平洋国家“让给中国"

美国《华尔街日报》网站6月7日刊发题为《美国正将太平洋输给中国》的文章称，一直被美国视为“内湖”的太平洋正在发生变化，中国正通过旅游业和重要基础设施投资赢得一个个太平洋岛国的信任。如果美国不开始认真与这些国家接触，它将输掉太平洋这片棋局。
文章称，围绕太平洋诸岛，一场争夺地区控制权的棋局正悄悄展开。然而对弈中只有一方表现得比较认真急切。另外一方似乎没做什么抵抗就准备让出优势。
这是一种新现象。长期以来，美国一直视太平洋为“美国内湖”。但最近情况发生了很大变化。美国的长期盟友之一菲律宾已经在向中国靠拢，而其他太平洋岛国也受到中国外交和投资魅力攻势的影响。
相比之下，美国仍然一直缺席。前总统奥巴马的“亚太再平衡”战略已被证明是一句空话。如今没有证据显示，美国正在向太平洋岛国投入重要资源。
美国总统特朗普有机会在该地区干些大事，但白宫的注意力可能会被中东吸引，就像之前的历任政府一样。
文章称，只要美国把投入中东战争的一天的开销拿出来，就足以稳固其西翼，通过旅游业和重要基础设施投资吸引太平洋岛国。如今中国正在用这种手段赢得一个个国家的信任。
文章称，中国在美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚等群岛投入了数十亿美元投资，援建重要的基础设施项目，鼓励大量游客到访以及开放金融平台，而美国则在一旁保持沉默。美国继续忽视在密克罗尼西亚群岛的协议盟友，也无视该地区的其他国家。
帕劳仍在等待美国在2011年承诺的2.16亿美元（约合14.7亿人民币）资金，这是帕劳同意向美军开放基地专用权的部分条件。同样的失望可能导致密克罗尼西亚联邦明年终止与美国原本应在2023年到期的协议。在美属萨摩亚，一位女国会议员警告该岛缺乏防御能力，而中国人在萨摩亚的影响越来越大。在美拉尼西亚群岛，中国正把资源集中在巴布亚新几内亚，并加强在斐济的外交攻势。
最近瓦努阿图政府与一家中国公司签署了升级岛上三个主要机场的合同。重点是扩建首都的主要机场，以方便未来来自中国的直航航班降落。
没有一家美国公司参与上述项目投标。事实上美国在瓦努阿图没有任何项目，甚至连一位常驻大使也没有。相比之下，中国公司承建了这个国家的议会大厦、总理办公室、外交部办公楼、国家会议中心和国家体育场。
那么回报呢？瓦努阿图是第一个支持中国的南海主张的太平洋国家。
如果美国不提供援助、不进行投资、不援建基础设施，而中国则提供上述一切，那么太平洋岛国政府和人民转向中国会让人感到意外吗？
文章称，除非华盛顿开始认真与这些太平洋岛国接触，否则这个地区将不可避免地倒向中国。美国将输掉棋局，一点点让出整个太平洋。
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