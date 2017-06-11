澳大利亚媒体称华商企图影响澳政局

澳大利亚正在重新评估其反间谍法并对外国政治捐款下禁令，因为该国担心中国正利用富商向澳大利亚的政党提供数百万元捐款，用这种办法获得影响力。
据英国《金融时报》网站6月6日报道，澳大利亚总理特恩布尔6月6日对记者表示：“正如现代中国是以坚持国家主权为基础建立起来的一样，中国应当始终尊重其他国家的主权，这里面当然也包括我们国家的主权。”
华盛顿已经对中国干涉澳大利亚政坛和富裕华人四处活动向海外投射软实力的举动表示担忧。
在特恩布尔发表上述言论之前，费尔法克斯媒体集团和澳大利亚广播公司进行的调查发现，亿万富豪黄向墨和周泽荣向澳大利亚政党联盟和工党提供了数百万澳元的政治捐款。报告声称，澳大利亚安全情报局在2015年曾对它们接受这两人的捐款发出警告，因为这两个人和中国有联系。那次警告没有引起重视。
黄向墨是玉湖集团董事长。他是去年导致工党参议员萨姆·达斯蒂亚里辞职的那起丑闻的核心人物。当时有消息说，这位参议员曾接受了玉湖集团捐赠的数千澳元捐款。
在接受中国媒体的采访时，达斯蒂亚里曾公开呼吁澳大利亚尊重中国在南海的领土主张——这一态度与工党的立场相悖。
丑闻爆发后，黄向墨辞去了澳中关系研究院院长一职。该研究院是他参与创建的一家智库，隶属于悉尼科技大学。该研究院遭到一些学者的批评，后者称其亲华立场是北京方面在全球发动宣传攻势的努力的一部分。
费尔法克斯媒体集团和澳大利亚广播公司的调查指出，达斯蒂亚里曾代表黄向墨，在后者申请入籍一事上对澳大利亚移民部门进行干预。调查说，黄向墨的入籍申请已经被澳大利亚安全情报局叫停。
达斯蒂亚里6月5日表示，自出任参议员以来，他的办公室处理了来自许多不同国家的公民提交的200项移民及入籍申请。他补充说：“这是我工作的一部分。”
黄向墨仍然担任澳洲中国和平统一促进会会长一职。批评人士称，该促进会与中国有联系，在南海争端之类的问题上支持中方的政策。
调查声称，2016年6月黄向墨未兑现向工党捐款40万澳元的承诺，当时该党的国防事务发言人呼吁澳大利亚在有争议水域开展航行自由行动。
斯威本科技大学教授约翰·菲茨杰拉德表示，现有的一切证据都指向一点：这名商人企图影响澳大利亚政坛，使其支持中国的政策目标。
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